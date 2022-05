Con la temporada 1 de El abogado del Lincoln estrenada en Netflix al completo, aquí tienes todo lo que se sabe de la temporada 2 de El abogado del Lincoln. La temporada 1 de El abogado del Lincoln de Netflix adapta El veredicto de Brass, la segunda novela de Michael Connelly sobre Mickey Haller de 2007. Hay varios libros más, por lo que hay mucho más material del que echar mano sin preocuparse por la conexión entre El abogado del Lincoln y Bosch.

La primera temporada de El abogado del Lincoln se basó en la trama principal de El veredicto de Brass, ya que exploraba el regreso de Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) a la abogacía después de una larga ausencia y una adicción a los analgésicos recetados. Sin embargo, fuera del caso Elliot, Mickey Haller también abordó varias tramas de El abogado Lincoln, el primer libro de Mickey Haller de Michael Connelly de 2005, que fue adaptado en una película del mismo nombre con Matthew McConaughey en 2011. Esto incluye las historias de Harold "Hard Case" y, fundamentalmente, de Jesús Menéndez, un hombre inocente que cumple cadena perpetua por un cargo de asesinato.

La temporada 1 de El abogado del Lincoln termina con un cliffhanger. Mientras que el caso principal se ha resuelto, hay preguntas sin respuesta en torno a varios personajes y un hombre que se cree que es un asesino está observando a Mickey Haller. Esto es todo lo que hay que saber sobre la segunda temporada de El abogado del Lincoln de Netflix.

LARA SOLANKI/NETFLIX

'El abogado del Lincoln' Temporada 2: argumento

Cuando Mickey Haller consigue demostrar la inocencia de Jesús Menéndez, queda una gran pregunta: ¿quién mató a Martha Rentería? Esta pregunta es una gran parte del primer libro. En el final de la temporada 1 de El abogado del Lincoln, el hombre con el tatuaje que presumiblemente mató a Martha Rentería observa a Mickey Haller, lo que encaja con la narrativa de ese personaje en el libro y sugiere que Netflix planea adaptar esa trama para la temporada 2 de El abogado del Lincoln. La próxima temporada también tendrá que explorar las historias en torno a Lorna Taylor (Becki Newton) que va a la escuela de derecho, y la de Cisco (Angus Sampson) que paga su deuda con los Santos de la Carretera.

'El abogado del Lincoln' Temporada 2: reparto

Tras el final de la primera temporada de El abogado del Lincoln, es probable que la mayoría del reparto regrese, con la notable excepción de Trevor Elliot (Christopher Gorham). Aunque puedan parecer personajes menores, es probable que Sam Scales y Gloria Dayton regresen, no sólo como apariciones en forma de cameo, sino como figuras más importantes. Otros personajes del libro de El abogado del Lincoln que están relacionados con el caso de Martha Renteria, incluyendo a Louis Ross Roulet que contrata a Mickey Haller, Elizabeth Windsor, su madre, y Cecil C. Dobbs, su abogado de negocios.

