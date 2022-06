Tras tres temporadas un tanto desiguales en cuanto a calidad, éxito y crítica, Barry Jenkins e Issa López serán los encargados de sacar adelante True Detective: Night Country, la cuarta temporada de la serie antológica policíaca de HBO Max. Ya sin Nic Pizzolatto (creador de la aclamada serie criminal) al frente, la nueva tanda comienza su producción tres años después del estreno de la tercera temporada, protagonizada por Mahershala Ali y Stephen Dorff. Junto a Jenkins y López, también asumen la producción ejecutiva Adele Romanski y Mark Ceryak.

Dadas las dudas que ha levantado esta ficción tan irregular, la creación de nuevos episodios parecen una buena oportunidad para dar un giro al concepto de la serie. Por eso el liderazgo de la trama lo ostentarán, por primera vez, mujeres.

True Detective: Night Country: fecha de estreno y reparto de la temporada 4 de la serie de HBO Max

El universo True Detective regresará a HBO Max, previsiblemente en 2023, con una nueva historia y un nuevo liderazgo en el reparto, el de las mujeres. La primera confirmada es la actriz y directora Jodie Foster (Plan de vuelo, El silencio de los corderos). La californiana podría protagonizar una trama emplazada en el Ártico, donde las condiciones climáticas y lumínicas son complejas (en invierno la noche puede durar 24 horas).

El objetivo de la cuarta temporada es alcanzar unos estándares de calidad semejantes a los de la primera temporada (2014) con Matthew McConaughey y Woody Harrelson, y la tercera (2019), que acumularon para la marca True Detective hasta 23 nominaciones a los premios Emmy, ganando 5 de ellos, todos para la primera temporada. Quizá con Night Country se deje atrás la sombra alargada de la segunda tanda, la más criticada, estrenada en 2015 con Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn y Taylor Kitsch en el reparto.



