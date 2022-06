Se hizo popular en el cine gracias a sus colaboraciones con Paul Thomas Anderson desde su corto Cigarettes & Coffee, que derivó en el filme Hard Eight (también titulada Sydney), y posteriormente repitieron en Boogie Nights y Magnolia. Philip Baker Hall, erigido como secundario de lujo a base de trabajo en una dilatada carrera, ha fallecido en su casa de Glendale (California), durante la noche del 12 de junio a la edad de 90 años.



Philip Baker Hall, intérprete de vocación tardía (debutó con 39 años en 1970 con el filme Cowards), ha sido considerado un actor "roba pantallas" por el tremendo magnetismo de sus apariciones como secundario, tanto en cine como en televisión. Pese a que han sido más sonados sus papeles cinematográficos, desde sus inicios hasta su último personaje, Hall ha mantenido una relación constante y prolífica con la pequeña pantalla.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

R.I.P. the great Philip Baker Hall 😔 pic.twitter.com/ugmtlvCyOB — The Stan Laurels (@TheStanLaurels) June 14, 2022

Philip Baker Hall: las series de su vida

En este 2022 nos ha tocado lamentar la muerte de Philip Baker Hall pero, como suele ocurrir con los artistas de cualquier ámbito, el mayor consuelo para sus fanes es revisitar su obra. Por eso debemos recordar sus mejores papeles en televisión, tan breves como brillantes en la mayor parte de los casos.

En sus primeras colaboraciones televisivas acumuló títulos como M*A*S*H (1977), la adaptación de Siete novias para siete hermanos (1982) o Miami Vice (1987), aunque su mayor oportunidad llegó con una de las series más adictivas de los 80, Falcon Crest. En ella pudo interpretar durante 13 episodios a Ed Meyers.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

What a performance this is.

RIP Philip Baker Hall. https://t.co/4B3p9midv3 — Dominic Trout (@dominic_trout) June 14, 2022

Philip Baker Hall también tuvo participaciones estelares en Se ha escrito un crimen (1989–90), Seinfeld (1991, 1998), Cheers (1993), además de la adaptación televisiva de El fugitivo (2000). Entre las series más actuales ha pasado las dos últimas décadas por Everwood, El ala oeste de la Casa Blanca, The Loop, Modern Family, Madam Secretary, Room 104 y, finalmente, Messiah (2020), en la que desarrolló su último trabajo actoral en su papel como Zelman Katz.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io