Es agradable ver a Itziar Ituño de vuelta en nuestras pantallas, sobre todo después de su actuación en las fases finales de La Casa de Papel. En Intimidad, la actriz pasa de ser la mujer del profesor a una candidata a la alcaldía llamada Malen. La historia encuentra a Malen en una posición difícil; tiene que lidiar con un vídeo que se ha filtrado de ella manteniendo relaciones sexuales, lo que no sólo pone en peligro a su familia sino a su carrera.

Intimidad trata de cómo las revelaciones íntimas sobre la vida de una persona pueden ser destructivas en diferentes ámbitos de la vida. La historia también presenta a Bego (interpretada por Patricia López Arnaiz), un personaje decidido que quiere entender la verdad detrás del suicidio de su hermana. Su hermana (Ane) también es víctima de un ciberdelito tras la difusión de un vídeo sexual en su lugar de trabajo.

Intimidad llega al corazón del asunto; por un lado, tenemos a una candidata a la alcaldía que intenta controlar la narrativa, y por otro, a una mujer corriente que se sintió avergonzada de denunciar lo que le ocurrió en el trabajo, lo que la llevó a la muerte. Ambos casos son ejemplos de la horrenda naturaleza de las redes sociales y de cómo éstas no ayudan a las mujeres a denunciar los delitos que se cometen contra ellas debido a la vergüenza y el pudor. Malen intenta sesgar ese concepto abordándolo de frente, pero hay una sensación sombría al entender que Ane no tenía voz. Los primeros diálogos son potentes por parte de Malen: ella afirma que tuvo sexo consentido en la playa, y "eso es todo". Sin embargo, las revelaciones de intimidad grabadas pueden destruir una vida.

Con estas premisas, y quizá promocionada por el video sexual de Santi Millán, Intimidad se ha convertido en la serie más vista de Netflix en España y lo que tiene más mérito, es la serie de habla no inglesa más vista de Netflix en todo el mundo.

'Intimidad': la serie más vista en el mundo

Las series españolas se han convertido en algunas de las opciones favoritas de Netflix en todo el mundo. Con series como Élite, ¿Quién mató a Sara? y La Casa de Papel dominando la lista de las 10 mejores en numerosas ocasiones, tiene sentido que más dramas en español hayan aparecido en el servicio de streaming. Ahora, Netflix ha informado que el nuevo drama en español, Intimidad, es actualmente la serie de televisión de habla no inglesa más vista en la plataforma. Según el informe, la serie ha sido vista durante un total de 30,21 millones de horas, superando al thriller español Entrevías (9,68 millones de horas vistas).

