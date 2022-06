Cuando Disney Plus+ irrumpió en España las expectativas con respecto a esta nueva plataforma eran muy altas. En un mismo catálogo íbamos a poder disponer de todos los estrenos de cine de la Casa del Ratón, desde la acción real hasta Pixar, incluyendo las dos grandes factorías más taquilleras, el universo intergaláctico de Star Wars y los superhéroes de Marvel. Pero lo cierto es que el proveedor de streaming ha sabido dar una lección situándose, además, como un productor de propuestas de ficción y documentales interesantísimos, como Beatles Get Back, La última, Balenciaga o uno de los mayores éxitos del pasado 2021, Solo asesinatos en el edificio.

La serie tenía una premisa sencilla, tres vecinos unidos por su pasión por los podcast sobre crímenes comienzan a colaborar en la creación del suyo propio cuando un misterio se cierne sobre el edificio Arconia en el que residen. A través de su investigación descubriremos la relación personal de Oliver, Charles y Mabel con el caso. Durante 10 capítulos la ficción nos mantuvo enganchados a adultos y niños en esta serie de misterio para toda la familia y ahora, un año después, por fin se estrena la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio.





Dónde y cuándo ver la temporada 2 de 'Solo asesinatos en el edificio'

La serie creada por Steve Martin llega a nuestras pantallas el martes 28 de junio para traer un soplo de aire fresco al comienzo del verano. La segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio, como ya ocurrió con sus primeros episodios, puede verse a través de Disney Plus+.

Otros 10 nuevos capítulos tratarán de exponer las circunstancias que rodearon a la muerte con la que terminó la primera tanda mientras Mabel, Oliver y Charles vuelven a investigar el caso como aficionados del podcast sobre crímenes. La dificultad añadida con la que arranca la temporada es que, en las nuevas pesquisas policiales, los principales sospechosos son ellos. Además, se añade una nueva incógnita. ¿Qué papel desempeña el personaje de Cara Delevigne, la última incorporación a la trama?

