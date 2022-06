La espera está a punto de terminar para la temporada 4 de Stranger Things Parte 2. Teniendo lugar sólo ocho meses después de los eventos de la temporada 3, Stranger Things temporada 4 Volumen 1 trajo siete capítulos de misterio, dolor y horror a la ciudad maldita ficticia de Hawkins, Indiana. Otro monstruo -esta vez llamado Vecna- escapó del Upside Down y cometió asesinatos más perturbadores que cualquier otra cosa que la célebre serie de los hermanos Duffer en Netflix haya hecho antes. Con una gran dosis de terror y suspense, no es de extrañar que los espectadores pasaran 287 millones de horas de streaming del Volumen 1 en su primera semana, convirtiéndose en el mayor fin de semana de estreno de Netflix para una serie en inglés.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Como de costumbre, Hawkins está plagado de maldad, y depende de un grupo de valientes adolescentes para salvar el día. En la temporada 4 de Stranger Things, Max y sus amigos investigan los orígenes de Vecna mientras ella lucha por no ser la siguiente en su lista. Eleven confía en el Dr. Sam Owens con la esperanza de restaurar sus poderes y convertirse en la héroe necesaria para derrotar a Vecna. Joyce y Murray persiguen una pista hasta Alaska, con la esperanza de que Hopper pueda estar vivo. Hasta ahora, desde nuevos personajes como el favorito de los fans, Eddie Munson, hasta el inesperado resurgimiento contemporáneo de la canción de los 80 "Running Up That Hill" de Kate Bush, la cuarta temporada de Stranger Things ha sido todo menos deslucida.

Tina Rowden/Netflix

'Stranger Things 4 Parte 2': hora de estreno en España

Los dos últimos capítulos del volumen 2 de Stranger Things 4 seguramente seguirán el mismo camino y se convertirán en un gran éxito. El director de la serie, Shawn Levy, se burla de que "tan grande como el volumen 1 es, el volumen 2 es extraordinario". A pocos días del estreno del volumen 2, los fans no tendrán que esperar mucho para descubrir por sí mismos lo extraordinario que es. Los dos episodios de la temporada 4 de Stranger Things, que concluye con nueve episodios, se estrenarán en Netflix el viernes 1 de julio a las 9.00 am.

Courtesy of Netflix

'Stranger Things 4 Parte 2': duración de los capítulos

Hay muchas teorías circulando respecto a los dos próximos episodios, como por ejemplo si Victor Creel volverá o si Steve Harrington será asesinado, a pesar de que el productor ejecutivo Shawn Levy declaró que "dejaría la serie" si esto sucediera. "Capítulo 8: Papa" y "Capítulo 9: The Piggyback" son los capítulos más largos de la serie, con una duración de 1 hora y 25 minutos y 2,5 horas, respectivamente, lo que deja espacio para abordar las teorías de los fans y atar los cabos sueltos. Lo más importante, sin embargo, es que la serie de Netflix tiene tiempo suficiente para abordar el final del Volumen 1 y explorar si Eleven creó el Upside Down o simplemente abrió una puerta a él.

Courtesy of Netflix

Siendo la penúltima temporada de la muy querida serie de Netflix, Stranger Things 4 Volumen 2 sin duda terminará con una explosión y poniendo las cosas en marcha para la confirmada quinta y última temporada de Stranger Things. Entre el probable enfrentamiento entre Eleven y Vecna y la teórica muerte de los personajes principales favoritos de los fans, se espera que la temporada 4 Volumen 2 de Stranger Things llegue a las pequeñas pantallas de todo el mundo este próximo fin de semana.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io