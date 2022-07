Pocas series de televisión consiguen el calificativo de 'míticas', y es que sólo un puñado de ellas ha conseguido congregar a millones de personas cada semana durante varias temporadas. Lo consiguió por ejemplo, 'Dallas' con sus 14 temporadas; años más tarde '7 vidas' hizo lo mismo aguantando 15 temporadas; 'Hospital Central' llegó a las 20... y 'Los Serrano' hizo lo propio con sus 8 temporadas. Precisamente 'Los Serrano' ha sido una de las producciones españolas que a día de hoy sigue teniendo adeptos, y aún en 2022, 14 años después del fin de la serie, siguen saliendo a la luz misterios y secretos desconocidos.

¿El último? Lo han revelado Víctor Elías y Antonio Resines en una entrevista. Los actores se han sincerado sobre una de las escenas más míticas de la serie: cuando el personaje de Antonio, Diego -el padre de familia-, regañaba a su hijo Guille (Víctor Elías) escobilla del váter en mano. Aún a día de hoy muchas personas recuerdan con humor aquella surrealista y violenta pero hilarante escena, en la que Diego amenazaba a su hijo con meterle el objeto por el gaznate después de que éste la liara una y otra vez. ¿Echas de menos la serie? Estás de enhorabuena, porque 'Los Serrano' vuelve con un reencuentro.

Viendo que es TT Los Serrano, no está demás decir que lo mejor de esa serie siempre fue "momento escobilla".

Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/MsGQIYJhAC — Carmen Wayne 🦇 (@missringcar) April 1, 2021

Es imposible olvidarse de que, además, esa escobilla, aunque de ficción, a veces aparecía con unos insalubres restos marrones en las cerdas. Nadie quiso preguntarse qué era realmente, o si esa escobilla tenía uso entre escena y escena, pero ahora Víctor y Antonio lo han revelado: ¿heces reales? ¿pintura? ¿chocolate, quizá? Uno de los grandes misterios de la serie ha salido a la luz, y te lo contamos en el vídeo que hay sobre estas líneas. Dale al 'play' y disfruta de uno de los mayores secretos de la serie que ahora tiene respuesta.

