A pesar de su papel en la temporada 1 de Manifest, Fiona Clarke no estuvo en la escena final de la temporada 3 del Capitán Daly. Interpretado por Frank Deal, el capitán Bill Daly provocó un nuevo misterio en Manifest cuando hizo una inexplicable aparición en la escena final de la temporada 3. Siempre se esperó que volviera con el tiempo, pero no en ese momento y, desde luego, no con Fiona a cuestas.

Desde la primera temporada, ha habido numerosas preguntas sobre el destino de Daly y Fiona. En un intento de demostrar que no era responsable de lo ocurrido en el Vuelo 828, Daly trató de crear lo que sucedió aquella noche. Después de secuestrar a Fiona, Daly pilotó un avión hacia una oscura tormenta eléctrica. Los militares afirmaron que lo habían derribado, pero el hecho de que nunca se encontraran los restos creó la impresión de que Daly había tenido éxito en su plan de hacer desaparecer el avión. Sorprendentemente, el piloto volvió a aparecer cuando se materializó repentinamente en el interior de la cabina de Eureka. Daly sólo estuvo allí un breve momento antes de desvanecerse junto con los restos recuperados del vuelo 828, reviviendo así el misterio del capitán Daly de Manifest.

La explicación del final de 'Manifest'

La presencia del capitán Daly en el episodio ha suscitado naturalmente preguntas sobre el paradero de Fiona. Ella estaba con él cuando desapareció la primera vez, así que se esperaba que volviera con él. Un detalle oculto en el final proporciona una explicación de su ausencia. Cuando el Dr. Gupta vio a Daly, llevaba su uniforme de piloto, que es diferente del atuendo negro con el que estaba vestido cuando secuestró a Fiona. Lo que esto implica es que el Daly visto en el final de la temporada 3 de Manifest no es la misma versión del personaje que desapareció con Fiona. En concreto, parece que es de la época en la que desapareció el vuelo 828.

La inclusión del uniforme de piloto del capitán Daly en el final de la temporada 3 respalda la idea de que los viajes en el tiempo son el núcleo de lo que ocurre en la serie, así como la verdadera razón de la desaparición del Vuelo 828. Podría ser que mientras estaban en la tormenta, los pasajeros del Vuelo 828 estuvieran viajando a varios puntos de la línea temporal durante segundos. Lo que ocurrió en el final de la temporada 3 con el capitán Daly puede ser sólo un ejemplo de ello.

Independientemente de si es o no el caso, es probable que el regreso del capitán Daly no fuera en realidad una continuación de su historia de la primera temporada. Como se ha señalado anteriormente, es probable que la desaparición de Daly y Fiona tenga continuidad en algún momento, pero lo que ocurrió en Eureka en el final de la tercera temporada de Manifest parece algo totalmente distinto. En cuanto a cuándo volverán, Daly le dijo a Fiona: "nos vemos en 2024". Si tiene razón sobre el tiempo que estarán fuera, Manifest podría traerlos de vuelta en un futuro muy cercano. Se ha confirmado un salto temporal de dos años, lo que podría ayudar a acelerar cualquier revelación que la serie planee ofrecer sobre dónde fueron el capitán Daly y Fiona. Veremos cómo sigue la historia en la temporada 4 de Manifest.

