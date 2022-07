David Harbour dice que el romance de Hopper y Joyce en Stranger Things fue idea suya y de Winona Ryder. Stranger Things debutó en Netflix en julio de 2016, y ha estrenado cuatro temporadas hasta ahora. El volumen 1 de la temporada 4 se estrenó en la plataforma de streaming en mayo de este año, y el volumen 2 le siguió en julio. Está previsto que Stranger Things dure 5 temporadas y que la última temporada se estrene en algún momento del verano de 2024.

El personaje de Harbour, Jim Hopper, y el de Ryder, Joyce Byers, fueron algunos de los primeros personajes que se presentaron a los espectadores en Stranger Things, y ambos se convirtieron inmediatamente en favoritos. Ambos padres solteros, Hopper y Joyce tuvieron química desde el principio en la primera temporada, pero la relación se dejó de lado a menudo mientras los personajes se ocupaban de asuntos más apremiantes, a saber, monstruos de otras dimensiones que invadían su ciudad. Ambos se fueron acercando a lo largo de Stranger Things, y Hopper expresó abiertamente su interés romántico por Joyce durante la tercera temporada. Sin embargo, no fue hasta la cuarta temporada de Stranger Things que Hopper y Joyce finalmente se besaron, marcando el inicio oficial de su romance.

En una entrevista con GQ, Harbour revela que la idea de que Hopper y Joyce se junten no surgió de los creadores de la serie: Fue una idea de Harbour y Ryder. Harbour dice que él y Ryder hablaban a menudo de la relación entre sus personajes, lo que dio lugar a una historia de fondo para los dos actores. Lee el comentario completo de Harbour a continuación:

"Siempre es algo de lo que Winona y yo hemos hablado, en el set de rodaje, sobre cómo era su relación en el instituto, y ya sabes, quiénes son el uno para el otro. Siempre hubo una tensión entre si debían consumar la relación o si debían ser sólo amigos. Y creo que es un poco de servicio a los fans. Creo que había un verdadero deseo de que papá y mamá volvieran a estar juntos. Y una vez que nos subimos a ese tren, parecía algo inevitable".

El esperado momento de 'Stranger Things 4'

La temporada 4 de Stranger Things fue todo lo que los fans esperaban que fuera y más, con muertes desgarradoras, escenas de batalla épicas y una banda sonora inolvidable. Sin embargo, lo que más emocionaba a los fans de Stranger Things era ver a Hopper y Joyce finalmente juntos después de cuatro temporadas de tensión entre ellos. Aunque se ha hablado de que la relación de Hopper y Joyce quizá no sea tan maravillosa como Stranger Things quiere hacerla parecer, no se puede negar que la cuarta temporada solo añadió momentos positivos a su historia compartida.

Con tanta historia y química entre Hopper y Joyce, Harbour y Ryder parecen haberse encaminado hacia una relación romántica desde la primera temporada de Stranger Things. Como dice Harbour en su entrevista, parece que la relación era inevitable al final, aunque haya costado muchos episodios y obstáculos llegar a ella. Sin embargo, con la temporada 5 de Stranger Things aún por venir, queda por ver si el romance de Hopper y Joyce florecerá, o tomará un giro menos optimista.

