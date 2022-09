La exitosa serie de Netflix The Crown experimenta un importante aumento de audiencia tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Creada por Peter Morgan, The Crown narra la vida de la reina Isabel II, siguiendo sus décadas como monarca de Inglaterra con un reparto que va rotando para representar a los distintos personajes históricos en diferentes momentos. Claire Foy y Olivia Colman han interpretado a la Reina, e Imelda Staunton tomará el relevo en las dos últimas temporadas de The Crown. Desde que la serie se estrenó en 2016, ha sido un gran éxito para Netflix tanto en audiencia como en elogios de la crítica.

La reina Isabel II subió al trono en 1952 y gobernó durante 70 años, lo que la convierte en la monarca británica que más tiempo ha gobernado en la historia. La reina Isabel falleció el 8 de septiembre. Como gran jefe de Estado y figura pública, su fallecimiento ha sido un acontecimiento histórico y ha suscitado intensas reacciones en todo el mundo. Mientras el mundo llora y se enfrenta a un importante cambio de poder en Inglaterra, parece que el interés de la vida real por la monarquía y el reinado de la reina Isabel se ha traducido en un aumento de los espectadores de The Crown.

Sophie Mutevelian

Las cifras de 'The Crown'

Según Variety, desde el fallecimiento de la reina Isabel, The Crown ha experimentado un gran aumento de audiencia. Un informe de la empresa de análisis de datos Whip Media muestra que entre el viernes 9 de septiembre y el domingo 11 de septiembre, la audiencia de The Crown en el Reino Unido aumentó más de un 800%. En Estados Unidos, la audiencia de The Crown se cuadruplicó en comparación con la semana anterior, y en Francia se triplicó. En el momento de redactar este artículo, The Crown se encuentra en el puesto número 4 de la lista diaria de las 10 series más populares de Netflix en España.

The Crown está produciendo actualmente la temporada 6; se espera que la quinta se estrene en noviembre. Tras el anuncio de la muerte de la reina Isabel, se confirmó que la producción de la última temporada de The Crown se pondría en pausa por el momento, y no está claro si esto afectará a su eventual estreno. Como una de las representaciones más destacadas de la reina Isabel en la cultura pop, es comprensible que The Crown capte ahora la atención de los espectadores de todo el mundo. Aunque la serie tiene sus toques de ficción, se presenta como una recreación bastante real del reinado de la Reina, y es probable que aquellos que ahora desean estar más cerca de la difunta monarca recurran a la serie como una forma de presentar sus respetos.

Aunque The Crown llega a su fin, Netflix está planeando continuar la serie con una precuela, lo que permitirá al público sumergirse en una mayor parte de la historia de la familia real. No está claro cómo afectará la muerte de la reina Isabel II a la planeada temporada final de The Crown. Morgan ha indicado que no llegará a la actualidad, por lo que parece poco probable que la serie cubra realmente su fallecimiento. Sin embargo, como demuestra el aumento de la audiencia, el público considera que The Crown es una representación imprescindible de su reinado. Tal vez la serie aproveche sus dos últimas temporadas para rendir el máximo homenaje a la Reina.