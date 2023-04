El ritmo de producción de Netflix es abrumador. Cada semana nos deleita con múltiples estrenos para satisfacer a todo tipo de espectadores y, entretanto, no para de presentar nuevos proyectos, tanto nacionales como internacionales. Entre las últimas noticias está el comienzo del rodaje del próximo thriller español, El cuerpo en llamas, que pretende seguir la estela de éxito iniciada por Código: Emperador, Santo o El Hoyo.

La nueva ficción española de Netflix es una miniserie inspirada en hechos reales, el llamado "crimen de la Guardia Urbana". Se trata de un crimen que tuvo lugar en 2017, cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix, en la provincia de Barcelona. La investigación del homicidio sacó a la luz una red de relaciones tóxicas, engaños, escándalos sexuales y violencia entre varios agentes policiales de Barcelona de los cuales no vamos a destripar más detalles por si alguno de los espectadores quiere dejarse sorprender por la serie.

A veces la realidad supera la ficción. Estas son las primeras imágenes de #ElCuerpoEnLlamas. La miniserie inspirada en hechos reales y protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez llega este año. pic.twitter.com/LS8KctdehH — Netflix España (@NetflixES) April 18, 2023

El cuerpo en llamas: sinopsis y reparto del próximo estreno español de Netflix

La miniserie producida por Arcadia Motion Pictures comenzó su rodaje en Barcelona y otros municipios de la provincia el 19 de septiembre de 2022. Allí se emplazará la historia de El cuerpo en llamas, que nos traslada a mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro, un agente policial. El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa y el exnovio de ésta, Albert.

Para dar vida a Rosa y Albert, los dos agentes de policía protagonistas de esta historia, Netflix ha querido contar con dos "viejos" conocidos de la plataforma gracias a proyectos anteriores. Al frente del reparto están Úrsula Corberó (La casa de papel, Lift) y Quim Gutiérrez (El vecino, Amor de madre), aunque su labor en El cuerpo en llamas se completa con las interpretaciones de José Manuel Poga (Fugitiva) como Pedro, actor que tendrá un encuentro mucho menos salvaje con Corberó que el de su última secuencia en La casa de papel; Isak Férriz (Bajocero, Gigantes, Feria: la luz más oscura) y Eva Llorach (Quién te cantará, Élite, Campamento Albanta), entre otros.



El cuerpo en llamas está dirigida por Jorge Torregrossa (Fariña, Intimidad), quien ejerce también de productor ejecutivo, y Laura Mañá (Un novio para mi mujer) y escrita por Laura Sarmiento (Intimidad, Matadero).