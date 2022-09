La celebración de los eventos TUDUM de Netflix son ya de atención obligada por los suscriptores de la plataforma. En ellos se avanzan algunos de los proyectos del proveedor de streaming para los próximos meses y, sin duda, uno de los más esperados es el de la serie que nos devuelve al universo de La casa de papel. Berlín es la nueva ficción de Álex Pina con Vancouver para Netflix, un spin-off basado en el pasado del personaje de Pedro Alonso antes de idear junto a su hermano el robo de la Casa de la Moneda.



Aunque se desconoce cuándo podremos ver Berlín en nuestras pantallas, sí sabemos que el proyecto ya ha arrancado oficialmente, pues durante el encuentro TUDUM del pasado de septiembre Netflix difundió un vídeo en que los mismísimos Pedro Alonso y Álex Pina describen el tono de la serie y el creador hace entrega del guion definitivo del primer episodio, titulado Historias de París.

Berlín: las claves de la serie spin-off de La casa de papel

Por ser casi un antagonista en la banda de ladrones televisivos que mejor nos han caído en décadas tiene unos cuantos detractores, pero el atractivo del personaje de Andrés de Fonollosa es innegable. Su humor, crudo, y su inteligencia, tan enrevesada como brillante, han hecho de Berlín un rol adictivo para los espectadores gracias a la interpretación de Pedro Alonso, pero que también le ha dado mucho a él.

Ahora, que casi ha pasado un año desde que vimos el desenlace de La casa de papel, sabemos que estamos más cerca de reencontrarnos con Berlín en su spin-off en Netflix. Según han aclarado el propio Alonso y Álex Pina, la ficción repasará "la época dorada" de este ladrón en la que el personaje combinará las dos facetas que más le caracterizan: su concepción extrema y apasionada del amor y su particular humor. En palabras de Pina, Berlín será un "manual de amor y robos" por toda Europa, con su antigua banda antes de la organización que protagonizó La casa de papel. Drama, thriller y acción se combinan de nuevo en esta serie que se va a potenciar especialmente la vis cómica del personaje aprovechando la buena acogida del punto irónico que Alonso aportó a su interpretación.