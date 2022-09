El final de Blonde revela bastantes bombas. La película, una reimaginación de la vida privada de Marilyn Monroe, está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates y está escrita y dirigida por Andrew Dominik. La película de Netflix (aquí puedes leer la crítica de 'Blonde') ha sido noticia en los meses previos a su estreno en streaming, ya sea por su clasificación NC-17 o por las reacciones al acento de Ana de Armas en la película, Blonde se ha convertido sin duda en una película que da que hablar.

Tras ser obligada a practicar sexo oral al Presidente, Norma Jeane Mortensen (también conocida como Marilyn Monroe) se somete a otro procedimiento de aborto. A estas alturas de la vida de Norma Jeane, las drogas se han convertido en norma de una vida siempre tumultuosa. Tras la muerte de Cass, Marilyn Monroe recibe una carta que él había escrito antes de su muerte. Cass le devuelve su peluche y Marilyn Monroe entra en una espiral, descargando sus frustraciones en el plató y medicándose fuertemente antes de morir por una aparente sobredosis.

La película se mueve entre varios periodos de la vida de Marilyn Monroe antes de terminar con una nota triste que incluye sus últimos días.

'Blonde': el final explicado de la película

Marilyn recibe una llamada de Eddy en la que le dice que Cass ha muerto de sobredosis y que ha dejado un "recuerdo" para ella. Marilyn recibe el recuerdo por correo: Es el tigre disecado que encontraron a un lado de la carretera, hace tantos años. También hay una tarjeta, dirigida "A mi hija". El interior dice: "Nunca hubo un padre llorón. Con amor, Cass".

Marilyn se da cuenta de que nunca fue su padre quien le escribió, sino Cass, su ex amante. ¿Por qué lo hizo? Tal vez fuera por celos, por su fama, o por un sentido desordenado del amor y la posesión. Sea cual sea la razón, Marilyn tiene el corazón claramente roto por no haber tenido nunca un padre que la quisiera. La destrucción de esta última y falsa esperanza es lo que finalmente la rompe.

Devastada, parece que toma a propósito una sobredosis de barbitúricos con alcohol. Se desploma en la cama y vemos que sus piernas se quedan inmóviles. La luz de su habitación se apaga lentamente. Entendemos que ese es el momento de su muerte.

Con eso, la película termina. Teniendo en cuenta que Blonde se basa en una versión ficticia de la vida de Marilyn Monroe, muchos de los datos que aparecen en la película no son necesariamente reales. Sin embargo, la película tiene suficientes elementos de verdad como para que ciertos momentos y personajes sean inmediatamente reconocibles, incluido John F. Kennedy. En la vida real, Marilyn Monroe se casó con el jugador de béisbol retirado Joe DiMaggio y con el dramaturgo Arthur Miller. El matrimonio de Monroe con DiMaggio fue ciertamente tumultuoso y a él no le gustaba la atención que ella recibía y trataba de controlarla. Según los hijos de DiMaggio, el ex atleta abusó físicamente de Marilyn Monroe y su matrimonio duró sólo nueve meses antes de divorciarse. Como se muestra en Blonde, Marilyn Monroe fue feliz con Arthur Miller y la pareja se conoció de forma similar a como lo hicieron en la vida real.

Además, Norma Jeane sufrió un aborto involuntario durante el tiempo que estuvieron juntos (varios, de hecho). Los abortos de Marilyn Monroe parecen haber sido inventados en aras de la película, ya que no hay pruebas concretas de que la actriz decidiera abortar un embarazo debido a la enfermedad mental de su madre. El trío que Norma Jeane tuvo con Cass y Eddy en la película también puede ser ficción, ya que no hay pruebas de que el trío tuviera una relación sentimental al mismo tiempo ni de que la actriz se quedara embarazada de Cass. Dicho esto, Marilyn Monroe mantuvo una breve relación romántica con Cass en algún momento de la vida real. En cuanto a la enfermedad mental de su madre, esa parte es cierta. La madre de Norma Jeane fue diagnosticada de esquizofrenia paranoide y pasó gran parte de su vida entrando y saliendo de los hospitales.