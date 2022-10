El padre de Jeffrey Dahmer, de 86 años, Lionel Dahmer, está considerando demandar a Netflix por dos de sus exitosas series sobre su infame hijo, según un informe. Según su cuidador, Dahmer padre dice que nunca fue contactado en relación con la popular serie de Netflix Dahmer: La historia de Jeffrey Dahmer, que se estrenó en septiembre.

También está molesto porque Netflix nunca le pidió permiso para utilizar las grabaciones del equipo legal de su hijo para su otra docuserie sobre Jeffrey Dahmer, Conversaciones con un asesino, que se estrenó a principios de este mes. Ambas series han despertado una renovada fascinación por Jeffrey Dahmer, el asesino en serie que asesinó a 17 niños y hombres entre 1978 y 1991. El asesino se ha hecho tan popular a la luz de las nuevas series, que la gente se disfraza de él en Halloween.

La opinión del padre de 'Dahmer'

Lionel Dahmer ha estado viviendo tranquilamente en una zona rural de Ohio. Se ha negado a hablar desde el estreno de la serie de Netflix, pero al parecer es un "manojo de nervios" ya que los fans de su hijo se han presentado en su propiedad.

El asistente de Dahmer, que sólo quiso ser identificado como Jeb, dijo a The Sun que ha decidido armarse para protegerse dada la repentina moda. Dijo a ese medio que "por todo lo que he visto y presenciado personalmente, Lionel no fue contactado para ninguno de estos programas en Netflix". "He hablado personalmente con algunos abogados y también hemos hablado con su editor al respecto debido a todo el caos que se está produciendo y las historias que hemos visto", dijo.

"Lionel y su apoderado están recopilando información y estudiando una posible demanda contra el equipo de producción o posiblemente contra Netflix", añadiendo que "Hubo cero cuidado en absoluto sobre el bienestar de Lionel".

Lionel Dahmer ya estuvo en el punto de mira nacional después de que su hijo fuera detenido en 1991 por los atroces asesinatos. Publicó sus memorias, "La historia de un padre", sobre Jeffrey Dahmer en 1994, apenas unos meses antes de que Dahmer fuera apaleado hasta la muerte en prisión por su compañero Christopher Scarver. En el libro, relata que no tenía ni idea de que su hijo era un asesino antes de su detención.

Jeb dijo a The Sun que, aunque no ha visto la nueva serie de Netflix en su totalidad, siente que Lionel Dahmer no fue retratado de manera justa. "Lionel era un padre muy cariñoso. Sólo trataba de hacer lo mejor en un momento de incertidumbre", dijo. "Piensa que nada de esto debería haberse hecho, toda la información que debe ser pública está ahí en su libro. Todo lo demás es sólo glamour y proporciona atención a los detalles que no son hechos probados".

"Cuando le pregunté a Lionel qué quería que le dijera a la gente, me dijo: 'Todo lo que tengo que decir está en mi libro'. Pero hasta ahí llega", dijo el asistente.