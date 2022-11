Protagonizada por Millie Bobby Brown en el papel de la hermana menor de Sherlock Holmes, Enola Holmes 2 plantea claramente otra secuela. Las películas de Enola Holmes, una notable modernización de la franquicia de Sherlock Holmes, están basadas en los libros más vendidos de la autora Nancy Springer. Las películas de Netflix han tenido éxito, en parte, por la elección estelar del reparto, con la atención puesta en la Enola de Millie Bobby Brown y el Sherlock de Henry Cavill.

Enola Holmes 2 continúa la historia de la hermana menor de Sherlock, que intenta ganarse una reputación como detective por derecho propio. No es una tarea fácil para una adolescente en el Londres victoriano, ya que la mayoría de los clientes potenciales preguntan si Enola puede remitirlos a su hermano más famoso. La historia que sigue es una fascinante mezcla de ficción detectivesca con conciencia social e historia del mundo real, ya que Enola se ve arrastrada a la historia de la Huelga de las Cerilleras. La primera película de Enola Holmes había hablado de la Tercera Ley de Reforma, un momento clave en la historia democrática británica, y ahora la historia se amplía para hablar del empoderamiento en un contexto más amplio. También establece claramente Enola Holmes 3.

¿Hará Netflix 'Enola Holmes 3'? Parece probable

Netflix todavía no ha confirmado que vaya a haber una tercera entrega de Enola Holmes, y normalmente espera a ver cómo funciona una película o una serie de televisión antes de hacer cualquier anuncio oficial. En este caso, sin embargo, parece muy probable que suceda; la primera Enola Holmes fue uno de los mayores éxitos de Netflix, con el gigante del streaming revelando que 76 millones de hogares vieron el original de Netflix en las cruciales primeras cuatro semanas después del estreno. Enola Holmes 2 ha recibido una gran acogida por parte de la crítica, y es fácil imaginar que esta serie de películas se convierta en una de las franquicias más grandes y duraderas de Netflix.

Historia de 'Enola Holmes 3': Lo que 'Enola Holmes 2' puso en marcha

Enola Holmes 2 se centra en la relación entre Enola y Sherlock Holmes , y ambos encuentran un equilibrio al final de la película. La asociación entre Sherlock y Enola es encantadora, con Enola tratando inicialmente de competir con su hermano mayor, pero finalmente formando equipo con él; llega a la conclusión de que cada uno puede operar en sus propias esferas, coexistiendo en Londres debido a sus diferentes enfoques. Sherlock se ocupará de los clientes ricos y prestigiosos, mientras que Enola aborda los problemas de la calle, un enfoque que, además, significa que seguramente se ocupará de otros temas de cambio social.

En las novelas y relatos originales de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock contaba con un grupo de informadores callejeros conocidos como los Irregulares de Baker Street. Parece probable que, en la franquicia de Enola Holmes, sea Enola quien establezca este grupo. Sin embargo, es imposible decir si eso ocurrirá en Enola Holmes 3, o más adelante.

'Enola Holmes 3': fecha de estreno

La primera película de Enola Holmes se estrenó en septiembre de 2020, y la producción de la secuela no comenzó hasta el otoño de 2021, lo que probablemente refleje las apretadas agendas de Brown y Cavill. Sin duda, Brown estará dando prioridad a la quinta temporada de Stranger Things (cuya producción se espera que comience a principios de 2023), mientras que la apretada agenda de Cavill incluye El hombre de acero 2 y The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, donde interpretará al creador de James Bond, Ian Fleming, en un drama de espionaje de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, esto significa que los espectadores probablemente tendrán que esperar algún tiempo para Enola Holmes 3, tal vez incluso hasta finales de 2024.