La temporada 5 de The Crown se anticipa como la serie más controvertida del drama de Netflix. Incluso antes de que la serie llegue a las pantallas, ya ha recibido un aluvión de críticas mordaces por su representación de la Familia Real. Sin embargo, cuando la serie se estrene por fin, el público podrá decidir por sí mismo sobre la serie. La quinta temporada se centra en la ruptura del matrimonio entre la princesa Diana (interpretada por Elizabeth Debicki) y el príncipe Carlos (Dominic West) y abarca desde 1991 hasta 1997.

Photo Credit: Keith Bernstein

'The Crown': hora de estreno de la temporada 5

La nueva temporada de The Crown aterrizará el miércoles 9 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hora en España. Los 10 episodios de la temporada 5 llegarán juntos, así que podrás ver toda la serie de una sola vez.

'The Crown': crítica de la temporada 5

Las críticas de la temporada 5 de The Crown han llegado, y los críticos coinciden en gran medida en que esta es la peor temporada de la serie hasta el momento. La serie, que es una dramatización de la vida de la reina Isabel II, se estrenó originalmente con su primera temporada en Netflix en 2016. Desde entonces, la serie se ha emitido en dos temporadas, representando un período diferente de la vida de la reina con una actriz diferente en el papel principal cada vez, comenzando con Claire Foy retratando a la monarca durante el inicio de su reinado, que duró más de 70 años.

En las temporadas 3 y 4 de The Crown, la Reina fue interpretada por la ganadora del Oscar Olivia Colman, rodeada también por un nuevo reparto. En la temporada 5 de The Crown, así como en la sexta y última temporada, el papel será asumido por Imelda Staunton, de Harry Potter. La nueva temporada, que se estrenará el 9 de noviembre, cubrirá las diversas vicisitudes de la familia real en los años 90, especialmente el sonado divorcio entre el príncipe Carlos (ahora rey Carlos III), interpretado por Dominic West, y la princesa Diana, interpretada por Elizabeth Debicki.

Es posible que la actitud negativa hacia la quinta temporada de The Crown pueda provenir de las diversas controversias que han rodeado a esta temporada. Varios expertos en cultura pop y conocedores de la realeza han criticado el uso de la temporada del divorcio y la muerte de Diana como línea argumental. Aunque la serie reveló que no representaría su muerte en la pantalla, es criticada por explotar la tragedia.

The Crown también ha sido criticada recientemente por varias fuentes de alto nivel por no presentar una visión históricamente exacta de la vida de la reina Isabel II. Esta controversia llevó a Netflix a añadir un descargo de responsabilidad a la serie describiéndola como una dramatización. Es posible que estas controversias no hubieran parecido tan candentes si la propia reina Isabel no hubiera fallecido poco antes del estreno de la temporada, pero es cierto que eso puede haber influido en la opinión de la gente sobre la serie.