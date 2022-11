Florence Pugh interpreta en El Prodigio al personaje principal, Elizabeth "Lib" Wright, una enfermera inglesa que ya había servido en la guerra de Crimea, y su historia tiene un final triunfal. El Prodigio narra la historia de una enfermera que lucha por su creencia en la ciencia y se niega a ceder al ambiente de fervor religioso del entorno en el que se encuentra trabajando. La película es un drama psicológico de época que se rodó en Irlanda, donde se desarrolla la historia. Basada en una historia real, El Prodigio ya está disponible en Netflix tras un estreno limitado en cines.

Dirigida por Sebastián Lelio, El Prodigio está ambientada en 1962, cuando Lib es enviada a un pueblo rural de Irlanda para observar e informar sobre el personaje de El Prodigio, Anna O'Donnell, interpretado por Kila Lord Cassidy, una joven que supuestamente lleva meses sin comer. A pesar de no comer, Anna parece gozar de buena salud mientras su familia afirma que es un milagro viviente, ya que se mantiene viva consumiendo "maná del cielo". Esto deja a Lib escéptica y decide descubrir el misterio que hay detrás de la condición de Anna y se acerca a William Byrne, un periodista local del Daily Telegraph.

'El Prodigio': qué pasa en el final

Al final de El Prodigio, el estado de Anna empeora después de que Lib prohíba a su familia tener contacto físico con ella. Tras darse cuenta de que había estado comiendo y que ahora se está muriendo de hambre en la película de Florence Pugh, Lib intenta convencer al consejo de que Anna se está muriendo y que tienen que intervenir. Sin embargo, el consejo no la cree y decide celebrar una misa para Anna, que según su madre ha sido elegida por Dios, al día siguiente, en lugar de intentar salvarla. Finalmente, Lib es quien rescata a Anna al final de la película fingiendo la muerte de la joven.

Mientras la familia y el resto del pueblo, está en misa, Lib lleva a una Anna casi muerta fuera de su casa para rescatarla y alimentarla. Después, regresa a la casa y deja todas las pertenencias de Anna en su habitación antes de prender fuego a toda la casa. En una espeluznante escena, Lib se reúne entonces con el consejo y les informa de que Anna murió por causas naturales antes de provocar accidentalmente el incendio. Tras ser liberada de sus obligaciones, Lib se dirige a Dublín, donde se encuentra con William y Anna, que ahora está comiendo y sana y se hace llamar Nan. Los tres, haciéndose pasar por una familia, abandonan Inglaterra en un barco con destino a Sydney.

'El Prodigio': la explicación del final de la película

Sugiere muchas metáforas a lo largo de su narración. En particular, la del pájaro se mantiene hasta la última escena de la película, cuando Kitty repite las palabras escuchadas anteriormente en la película "In, out, in out". Se refiere a un pájaro que parece estar dentro y fuera de una jaula simultáneamente, como muestra William, interpretado por Tom Burke. La repetición de la frase sugiere que la situación de Anna es la de un pájaro enjaulado y cuestiona si Nan está ahora dentro o fuera de su jaula. Mientras todos adoptan identidades falsas para vivir en el extranjero y abandonan todo y a todos, ¿es alguno de los personajes principales realmente libre?

El final de El Prodigio también hace que el público reflexione sobre el hecho de que lo que acaba de ver es ficción. Terminar la película en un plató con un narrador vestido con ropa moderna sirve para recordar que los espectadores acaban de ver una película, el mismo recordatorio con el que se abría El Prodigio. De este modo, invita al público a reflexionar sobre el hecho de que, si bien todo puede ser en última instancia una ficción, depende de cada espectador creer en las historias que ve en la pantalla y elegir qué historias afectan y definen sus propias historias personales.