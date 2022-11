En 2007 tuvimos el placer de descubrir a una nueva princesa Disney, una que comenzó siendo de animación para, en la misma película, convertirse en una persona de carne y hueso perdida en Nueva York. Sí, hablamos de Giselle (Amy Adams), la protagonista de Encantada. Sin que pudiese esperarlo la vida de esta joven adorable y tremendamente romántica del mundo de cuento de hadas de Andalasia encontró a su príncipe azul en el mundo real. Se trataba del abogado especializado en divorcios Robert Philip (Patrick Dempsey). Quince años más tarde podemos descubrir qué ha sido de ellos en la secuela Desencantada.

En ella vamos a ver a esta pareja inmersa en su vida de casados y con familia. Eso sí, disfrutar..., no es que Giselle esté disfrutando mucho. De hecho su rutina es un auténtico aburrimiento. Por eso recurre a la magia de Andalasia con la intención de ponerle un poco más de ilusión a sus actividades diarias. Eso sí, el resultado no será el esperado.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desencantada: dónde ver el estreno de la película secuela de Encantada

La película Desencantada: Vuelve Giselle ve la luz en el viernes 18 de noviembre, cuando por fin podremos averiguar qué ha sido de Giselle y Robert, su familia y cómo afecta el desastroso hechizo de la princesa a todo el pueblo en el que viven. Y mucha atención porque, en esta ocasión, la dulce y risueña princesa ahora se convertirá en una malvada villana que traerá de cabeza a todos sus conocidos. ¿Conseguirán deshacer el entuerto?

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este viernes vivimos un cuento de hadas, ¿te apuntas? 🧚‍♀️



¡La nueva película #Desencantada: Vuelve Giselle estará disponible este viernes, solo en #DisneyPlus! pic.twitter.com/2i59HZ65Wj — Disney+ España (@DisneyPlusES) November 16, 2022

Desencantada: sinopsis y reparto de la película de Disney Plus+

Han pasado quince años desde que Giselle y Robert se casaron, pero Giselle está aburrida de la vida en la ciudad. Deciden trasladar a su creciente familia a la soporífera comunidad suburbana de Monroeville, donde esperan llevar una vida más idílica. Por desgracia, no todo sale como había planeado. Las zonas residenciales tienen sus propias normas y la abeja reina local, Malvina Monroe, hace que Giselle se sienta más fuera de lugar que nunca. Frustrada porque su final feliz no está resultando fácil de encontrar, recurre a la magia de Andalasia, transformando accidentalmente todo el pueblo en un cuento de hadas de verdad y poniendo en peligro la felicidad de su familia. Ahora, Giselle está en una carrera contrarreloj para revertir el hechizo y definir qué significa realmente un final feliz para ella y su familia.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De nuevo volvemos a ver a Amy Adams (La mujer en la ventana, Heridas abiertas) y Patrick Dempsey (Devils, Anatomía de Grey) al frente del reparto de la película, pero no están solos en esta nueva aventura. Les acompañan James Marsden (Dead to Me), Idina Menzel (Cenicienta), Maya Rudolph (The Good Place), Yvette Nicole Brown (Mom) y Jayma Mays (Glee).

Los regalos de coleccionista que todo fan de Disney quiere tener Disney. Obras maestras Libros Disney 23,70 € COMPRAR Reloj Mickey Mouse Unisex Disney 28,53 € COMPRAR Taza Monstruos S.A. Disney 18,00 € COMPRAR Calcetines Disney Socks And Underwear 28,07 € COMPRAR Funko Mickey's 90th Anniversary Funko 21,95 € COMPRAR Pack 7 Figuras Toy Story 4 Mattel 39,99 € COMPRAR Zapatilla Bota Mickey Mouse Disney lefties.com/es 24,99 € COMPRAR Sudadera con capucha Peter Pan Disney 42,99 € COMPRAR Party & Co Disney Diset 27,95 € COMPRAR El gran atlas Disney: Libro ilustrado LIBROS DISNEY COMPRAR 18,95 € Comprar Funko Vinyl SodA Funko 22,42 € COMPRAR Gorra Mickey Mouse Collabs 30,98 € COMPRAR