Nunca antes un accidente con resultado fatal había traído tan buenas consecuencias. Así arrancaba en Netflix la serie Dead to Me (Muertos para mí) en 2019, cuando vimos como Judy (Linda Cardellini) golpea y mata a un hombre mientras conduce y finalmente se acaba convirtiendo en amiga de su viuda, Jen (Christina Applegate). El tono de comedia negra aún tuvo margen de mejora, pues pronto se dieron la vuelta las tornas ya que Jen acabó matando a golpes al exnovio de Judy.

Esta compleja relación de amistad, siempre rodeada de crímenes, por supuesto, al margen de la ley, funciona en parte gracias a que las dos protagonistas, siendo muy distintas, generaron una sinergia única. Por eso era una cuestión de justicia creativa poder disfrutar de la tercera (y última) temporada de Dead to Me, y eso es posible desde el jueves 17 de noviembre.

Dead to me: sinopsis y reparto de la temporada 3 en Netflix

Jen y Judy regresan con una tercera y última temporada. Después de otro accidente automovilístico con fuga, ambas reciben noticias terribles y se preparan para arriesgar sus vidas por una amistad que está por encima de todo, incluso de la ley. Durante 10 episodios asistiremos por última vez al caos que rodea a estas mujeres interpretadas por Linda Cardellini (Ojo de halcón) y Christina Applegate (Friends, Web Therapy).



Junto a ellas, también volvemos a ver en el reparto a Diana Maria Riva (Madam Secretary), Max Jenkins (Orange is the New Black), Sam McCarthy (The Blacklist), Luke Roessler (Riverdale) y James Marsden (Mrs. America), que retoma su papel como Ben.

Lo más llamativo de esta temporada es que ha tenido unas dificultades de producción bastante importantes. A los varios retrasos que ha sufrido debido a la pandemia de Covid-19, se sumó el triste comunicado que realizó una de las protagonistas, Christina Applegate, el pasado 2021. La actriz reveló que tiene esclerosis múltiple, condición por la cual la ganadora del Premio Emmy en 2003 como Mejor actriz invitada en Friends, sufrió por su continuidad en la serie.

Lo cierto es que el equipo quiso evitarle cualquier esfuerzo a la actriz pero ella, que estaba comprometida completamente con el proyecto, quiso acabar el rodaje de la temporada, aunque todos se han volcado por facilitar la tarea. En esta temporada vemos muchos planos cortos de ella, pocas imágenes en movimiento y con puntos de apoyo. Lo cierto es que la propia Applegate reconoció hace apenas unos días que sus dificultades físicas son evidentes, cuando fue a recibir su estrella en el Paseo de la Fama, donde acudió descalza y con bastón.