Hay algunas series que son tan míticas y buenas que siempre da gusto volver a ellas. Sagaces, atrevidas, entretenidas y hasta hilarantes, ficciones como Friends o Big Bang Theory siguen captando espectadores incluso en sus infinitas reposiciones pero, sin duda, hay una que es la reina porque supone un montón de recuerdos para muchos y la mejor diversión actual para otros. Se trata de Los Simpson, una de esas series-hogar en la que es tan agradable estar de pasada como quedarse. Del tirón o a capítulos sueltos, a ficción creada por James L. Brooks y Matt Groening nunca defrauda.

Por eso, fanáticos y aficionados celebran que esta ficción de animación para adultos haya alcanzado su temporada 34. Con más de 30 años en emisión y miles de cameos, tanto visuales como de voz, Los Simpson se sitúan como la familia más famosa y longeva de la televisión. La pasada temporada 33 hasta tuvimos la ocasión de disfrutar de la participación de una artista española en un capítulo muy especial, cuando vimos a Gisela (OT1) poner voz a Marge Simpson. Por eso nos preguntamos cuándo y dónde ver los nuevos episodios y qué sorpresas nos depara esta temporada 34.

Los Simpson: dónde ver y fecha de estreno de los capítulos de la temporada 34

La temporada 34 de la serie creada por Matt Groening se estrena el miércoles 23 de noviembre. Dado que la ficción siempre se ha producido bajo el amparo de FOX, ahora propiedad de Disney, es por eso que, como ha ocurrido en las tandas anteriores, en España podremos ver los nuevos episodios de Los Simpson en exclusiva cada miércoles a través de Disney Plus+.

Los Simpson: qué esperar de los capítulos de la temporada 34

Aunque en EE.UU. ya se ha emitido la temporada 34, en España tendremos que ir disfrutando de un episodio nuevo semanal. Por lo que el desarrollo de las tramas nos irán sorprendiendo poco a poco. Sin embargo, sí podemos adelantar que Los Simpson van a explorar en estos nuevos capítulos asuntos como los viajes en el tiempo. De hecho, el tema será recorrido en profundidad permitiendo a la familia aprender sobre los saltos temporales y el futuro, lo que abre la veda a las siempre curiosas coincidencias o pronósticos reales que se asocian a esta serie.

Además, como suele ser habitual, en esta tanda también disfrutaremos del episodio especial de Halloween, que continúa con su título clásico, La casa-árbol del terror XXXIII, aunque en esta ocasión estará dividido en dos partes.

Para quienes no puedan esperar más para conocer lo nuevo de Los Simpson, os adelantamos el título y la sinopsis del primer capítulo, estrenado como Habeas tortuga:

Después de quedar en evidencia en otra reunión del pueblo, Homer busca la aceptación en un grupo de internet que investiga la desaparición de una tortuga, pero que acaba encontrado algo mucho más siniestro.