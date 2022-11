Fran Perea está en plena promoción de su nuevo disco, un trabajo con el que homenajea los grandes éxitos de la banda sonora de Los Serrano. El cantante ha confirmado el regreso de Los serrano en el programa Atrévete de Cadena Dial, aunque no se sabe si será en formato reencuentro, o una nueva temporada.

"Ahora que hay tanta moda de hacer remakes, reencuentros, etcétera, ¿tú ves a 'Los Serrano' de vuelta? ¿Se podría volver a hacer?", le preguntó el presentador. "Hombre, tanto como volver a hacer, no sé. Pero algo vamos a hacer, ya te lo digo yo". El cantante reconoció que "estamos preparando algo para el 2023, pero todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer".

Perea explicó que "el año que viene son veinte años desde que nació la serie y estamos sacando canciones de mis dos primeros discos con colaboraciones muy chulas". "Antonio Resines nos echa un cable para levantar el proyecto y creo que, a raíz de eso, nos vamos a encontrar seguro. Lo que pasa es que hay que poner de acuerdo a mucha gente y estamos trabajando en ello", remataba el malagueño.

Fran Perea y Víctor Elías anuncian que se está trabajando en algo que pueda ser un reencuentro de 'Los Serrano' en 2023pic.twitter.com/mpGH39JaXu — Tweets de tele (@teletuits) November 28, 2022

'Los Serrano': los rumores del reencuentro

No es la primera vez que el actor habla del posible reencuentro. En junio, antes del verano, Fran Perea ya habló del posible regreso en su cuenta de Instagram. Compartió un vídeo en el que muestra una conversación de WhatsApp ficticia con los personajes. "Después de 20 años seguimos sin saber sumar, pero sí que contamos con familia y amigos que se unen al viaje. Te vienes?", dice el artista en la descripción del vídeo.

En la conversación, Marcos les envió una nota de voz en la que dice: "Oye, familia. Me acabo de acordar que hacemos veinte años y tengo una propuesta para vosotros". Las respuestas de sus familiares no tardaron en aparecer. ¡Todos se apuntan al plan! De momento se desconoce qué van a hacer exactamente para celebrar estos veinte años, pero está claro que será algo que los una y que acabe llenándonos de nostalgia a todos los que fuimos marcados por esta historia.