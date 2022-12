Las escaleras del MET vuelven a tener a los estudiantes de la élite neoyorkina en los descansos de sus clases. Gossip Girl, en su reciente reboot, vuelve por una segunda temporada en que los secretos de estos adolescentes no paran de salir a la luz, muy a su pesar. El nuevo reparto se enfrenta, una vez más, a la Reina cotilla.

Es el segundo semestre del tercer año y Gossip Girl no deja piedra sin remover en su esfuerzo por controlar los escándalos y tergiversar las mentiras de la élite de Manhattan. Aprendió un par de cosas de su primera incursión: es decir, lo que su audiencia quiere, lo obtendrán. Es hora de que suba la temperatura de lo que ha estado hirviendo a fuego lento (Julien, ¿conoces a Monet?) así como también valore su propio impacto y cómo puede hacerlo aún más catastrófico de lo que era antes. Incluso si eso significa mentir. Viejos enemigos, nuevos aliados, arenas movedizas constantes: este semestre, solo puede haber una reina, y para el final del año escolar, todos sabrán dónde están enterrados los cuerpos y quién sostenía la pala.

Gossip Girl: cuándo y dónde ver la temporada 2 del reboot

A partir del jueves 1 de diciembre ya podemos continuar enganchados a las nuevas aventuras y desventuras de lo más granado del Upper East Side. La Reina cotilla está de regreso y lo hace con nuevos misterios y bastante mala baba, más aún que la mostrada en la primera tanda. Se ha propuesto hacer que el final de curso sea complicado para los jóvenes estudiantes y, desde luego lo va a ser. Para que no os perdáis los nuevos capítulos, Gossip Girl estrena su temporada 2 en HBO Max.