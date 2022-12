Ahora que está en Netflix y el público vuelve a tenerla en sus manos, muchos quieren que se explique el final de Glass Onion: aquí tienes un desglose de cada giro de Puñales por la espalda 2, y el significado del final de Glass Onion. Escrita y dirigida por Rian Johnson, que dirigió la primera Puñales por la espalda, Glass Onion recupera al detective Benoit Blanc de Daniel Craig para resolver otro espeluznante asesinato (o dos) en esta última película de Netflix. Trasladándose de Nueva Inglaterra a una lujosa isla griega, Johnson redefine una vez más el subgénero del drama policíaco. Glass Onion presenta un montón de nuevos personajes, cualquiera de los cuales podría ser el asesino.

Miles Bron (Edward Norton) se sorprendió al ver al detective Benoit Blanc de Daniel Craig porque no había sido invitado formalmente a asistir a la fiesta del misterio del asesinato, un giro que no se reveló hasta la mitad de Glass Onion. La secuela se centra en un grupo de amigos, más que en una familia, cuyas personalidades son increíblemente dispares, pero que siguen unidos por razones que tienen que ver principalmente con el dinero. Aunque el fin de semana de la fiesta de misterio y asesinato no comienza con ninguna muerte, las cosas rápidamente dan un giro después de que Duke sea asesinado y se revele que Cassandra "Andi" Brand, la ex socia de Miles, ha muerto. Como una cebolla, Glass Onion tiene muchas capas que se van pelando a lo largo de la película, y aquí está explicado el final de Glass Onion.

'Puñales por la espalda 2': Cómo murieron realmente Andi y Duke (y quién los mató)

A pesar de que "Andi" (Janelle Monáe en el reparto de Glass Onion) estaba en la fiesta, el público se entera de que murió de un aparente suicidio días antes de que Miles planeara la fiesta. En la isla, Duke también murió tras beber lo que parecía una bebida envenenada destinada a Miles. Sin embargo, tal y como explicaba el final de Glass Onion, Andi y Duke fueron asesinados por Miles, el primero porque no quería que su credibilidad quedara en entredicho y el segundo porque se había enterado de la muerte de Andi y quería negociar con Miles.

El multimillonario tecnológico roció la bebida de Andi antes de llevarla a su coche, inconsciente, y dejarla allí con el motor en marcha y la puerta del garaje cerrada hasta que murió. Lo escenificó como un suicidio para que nadie sospechara que Miles era el culpable. Mientras tanto, Duke (Dave Bautista, demostrando una vez más al público que es más que Drax) se tomó una bebida que estaba dosificada con zumo de piña, lo que le mató inmediatamente porque es mortalmente alérgico a las piñas. A pesar de afirmar que siempre está ahí para sus amigos, y de que la mayoría de sus amigos están a su lado, Miles no tarda en volverse contra ellos para protegerse a sí mismo.

Por qué Miles echó a Andi de su empresa

En el final de Glass Onion explicado, Miles era un inventor, y se creía un genio. Andi era la única de sus amigos que le veía tal como era y que estaba dispuesta a plantarle cara. Miles acabó echando a Andi de Alpha, a pesar de ser cofundadora de la empresa, porque tenía planes sobre la pila de hidrógeno que ella no aprobaba. Miles (Edward Norton) afirmó que él había tenido la idea de crear la empresa y sobornó a sus amigos para que testificaran en su contra, de modo que pudo hacerse con el control absoluto de Alpha sin que nadie pudiera detenerle ni a él ni a sus terribles ideas.

El giro misterioso del asesinato (por qué Miles decidió matar en su fiesta)

Aunque Miles planeó una fiesta de misterio y asesinato por diversión, y Benoit Blanc creía que sus amigos tenían un motivo para matarle, fue Miles quien acabó siendo el asesino en el final de Glass Onion. Miles asesinando a Andi fue premeditado, al igual que casi matar a Helen, pero matar a Duke fue algo que hizo espontáneamente porque el miedo a ser descubierto como el asesino de Glass Onion era mayor que cualquier otra cosa. Miles intentando culpar del asesinato de Duke a sus amigos fue una forma de seguir siendo una víctima. ¿Quién iba a pensar que Miles mató a Duke cuando fue él quien los invitó a todos a su isla privada? Fue un giro que mantuvo la inocencia de Miles, al menos durante un tiempo, antes de ser nombrado el asesino de Glass Onion.

Explicación del plan completo de Miles Bron

Miles Bron no es la persona más inteligente, y eso se hace evidente en su desordenado plan de matar a Duke y esconder la servilleta de Andi en lugar de destruirla. Siguiendo con sus terribles ideas, el plan de Miles consistía en vender su pila de combustible de hidrógeno a varias empresas y países. Su casa en la isla griega demostró que esta nueva fuente de energía podía abastecer a todo un lugar sin crear ningún tipo de contaminación. Era una forma de ganar mucho dinero y ser recordado "al mismo nivel que la Mona Lisa". Aunque el plan del combustible de hidrógeno era sólido sobre el papel, era muy inestable y, como explicaba el final de Glass Onion, podía traer la destrucción.

Por qué Helen ocupó el lugar de su hermana

Para que el final de Glass Onion quede totalmente explicado, es necesario cubrir el giro de Cassandra Brand: que Andi (Janelle Monae), que llegó a la isla, era en realidad su hermana gemela Helen. Quería acabar con Miles y demostrar que había matado a su hermana y que no se había suicidado. A pesar de no conocer muy bien al grupo de amigos de Andi, se enfrentó a todo y se hizo pasar por su hermana en un intento de ayudar a Benoit Blanc a encontrar pistas que confirmaran su culpabilidad. Además, el detective Benoit Blanc necesitaba a alguien de dentro, sobre todo porque no había sido invitado directamente a asistir a la fiesta del misterio de asesinato. Esperaba que Helen, haciéndose pasar por Andi, pusiera nervioso al grupo de amigos y les proporcionara la información que necesitaban para vengar la muerte de Andi.

Por qué los amigos de Miles finalmente se volvieron contra él

El final de Glass Onion explicaba que Miles tenía a sus amigos bajo su control. Dándoles dinero o sacándoles de cualquier apuro en el que se encontraran, Miles tenía un enorme poder e influencia sobre todos sus amigos. No siempre les gustaba, pero se beneficiaban de que Miles financiara sus proyectos. Sin embargo, después de que Helen (Janelle Monae, de nuevo) destrozara todas las cosas de Miles, volara su casa y quemara el cuadro de la Mona Lisa, se dieron cuenta de que ya no necesitaban defenderle y se volvieron contra él.

Puede que antes sintieran algo de miedo, pero por fin estaban viendo que en realidad no le importaban: al multimillonario tecnológico de Glass Onion sólo le importaba él mismo y haría cualquier cosa en su poder para proteger su propia reputación. Matar a Andi y Duke les demostró que Miles creía que eran prescindibles, y ya no estaban dispuestos a seguir su juego. Los personajes de Glass Onion ya estaban hartos de Miles y no iban a dejar que los controlara a ellos. Por fin estaban haciendo lo correcto.

Por qué Benoit Blanc anima a Helen a acabar con Miles (y por qué no puede)

Sin duda, Benoit Blanc es un excelente detective, y acertadamente averiguó cómo Miles pudo matar a Andi y Duke. Sin embargo, después de que Miles quemara la servilleta de Glass Onion con el plan de Andi, el brillante detective ya no tenía pruebas para culpar a Miles. El detective Benoit Blanc no podía hacer mucho, y el resto estaba fuera de su jurisdicción y control. Helen, en cambio, podía hacer mucho más, y Benoit estaba convencido de que haría lo necesario para acabar con Miles.

Helen tenía las agallas, la motivación y el espíritu para hacer lo que Benoit no podía hacer dentro de las limitaciones de la ley. De hecho, las acciones de Helen demostraron que era capaz de destruir a Miles Bron, hasta el punto de que todo su plan de la pila de combustible de hidrógeno ardió literalmente en llamas, junto con la Mona Lisa. El trabajo de Benoit es estupendo, pero siempre es útil contar con ayuda en ciertos aspectos fuera de su ámbito. El final de Glass Onion explica que Benoit Blanc es aún mejor con la ayuda de personas sinceras como Helen, que pueden elevar un caso de whodunit a nuevas cotas.