Entre los múltiples estrenos de Netflix, en ocasiones, hay algo que destaca por el interés que suscita el proyecto. La historia o el reparto suelen ser criterios de peso para aventurarnos a descubrir una película o serie de esas que "tienen buena pinta". Pues bien, el último lanzamiento de la plataforma va en esa línea, pues a más de uno le gustará seguir la pista a Benoit Blanc, el detective que nos conquistó con sus dotes deductivas y su buena planta en Puñales por la espalda.

Tres años después de la resolución de su primer caso, para cerrar por todo lo alto 2022, regresa a nuestras pantallas en Puñales por la espalda 2: El misterio de Glass Onion. Pero como cualquier producción de misterio, corre serio riesgo de spoiler, habrá más de uno que esté interesado en ver la película lo antes posible para evitar que otros espectadores rápidos le hablen sobre los detalles de la trama. De modo que os adelantamos desde cuándo podréis ver el filme en Netflix.

Puñales por la espalda: hora de estreno de la película en España

Daniel Craig vuelve a interpretar a Benoit Blanc en Puñales por la espalda 2 para, en esta ocasión, desentrañar un misterio entre nuevos posibles sospechosos. Edward Norton (Birdman, El increíble Hulk), Janelle Monáe (Homecoming), Kathryn Hahn (Malas madres), Leslie Odom Jr. (Hamilton), Jessica Henwick (El agente invisible) y Madelyn Cline (Outer Banks), con Kate Hudson (Truth Be Told) y Dave Bautista (Ejército de los muertos) son los encargados de ponérselo difícil.

Para descubrir los detalles del caso que les atañe solo hay que conectar Netflix el viernes 23 de diciembre a partir de las 09.00 am, hora española. En ese momento podremos desvelar en qué consiste El misterio de Glass Onion.