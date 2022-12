Matilda, de Roald Dahl, resultará familiar a muchos que hayan crecido con la película de 1996 protagonizada por Mara Wilson, un filme encantador que adaptaba la historia del autor inglés. Aquella película (y la propia novela) quedaron aparentemente eclipsadas por el debut de la adaptación musical que se estrenó por primera vez en 2010 antes de debutar en el West End londinense en 2011. La primera película que forma parte del acuerdo global de Netflix con la Roald Dahl Story Company, Matilda El Musical, es un buen comienzo de lo que podría ser una fructífera colaboración. La adaptación no es perfecta (¿qué adaptación del teatro a la pantalla lo es?), pero Matilda cuenta con un reparto de lujo, números musicales escenificados con maestría y el toque de magia que tienen los mejores musicales.

Matilda El Musical sigue a su personaje epónimo, una niña precoz con los peores padres del mundo (interpretados por Stephen Graham y Andrea Riseborough). Matilda Wormwood prefiere perderse en los libros, algo que a los señores Wormwood les trae sin cuidado. Cuando Matilda se ve obligada a ir al colegio en contra de la voluntad de sus padres, conoce a la profesora Miss Honey (Lashana Lynch) y a la amenazadora Miss Trunchbull (Emma Thompson). Cuando su escuela resulta ser un lugar poco deseable, Matilda debe utilizar su pasión, su imaginación y sus nuevos amigos y mentores para superar todos los obstáculos de su vida.

'Matilda El Musical': crítica de la película de 2022

La versión teatral de Matilda, el musical, ha sido aclamada por la crítica durante sus diversas representaciones, incluida una etapa de gran repercusión en Broadway. Al igual que las mejores adaptaciones musicales, Matilda, el musical de Netflix, consigue mantener el encanto y el placer de su producción teatral al tiempo que amplía su alcance solo de la forma en que podría hacerlo un largometraje. La novela original de Dahl ha pasado por numerosas formas, incluida la adaptación cinematográfica original que americanizó gran parte del peculiar carácter británico de la historia original. Matilda el musical se sitúa a medio camino, manteniendo algunos de los cambios introducidos en la novela (incluida la eliminación de personajes como el hermano de Matilda), y funciona en gran medida gracias a algunos componentes clave.

Thompson está excelente como Miss Trunchbull, casi irreconocible bajo las prótesis y el atuendo militarizado que la hacen tan aterradora como dominante. Lynch proyecta calidez como Miss Honey y consigue un momento destacado en solitario con "My House" que puede sorprender a cualquiera que esté más familiarizado con sus duras interpretaciones en No Time to Die del año pasado. Sin embargo, parece que nadie se divierte más que Riseborough, que disfruta cada momento que pasa en pantalla como la Sra. Wormwood, ataviada brillantemente por el equipo de peluquería y maquillaje. Abre la película con una escena en la que se niega a reconocer que está embarazada de Matilda, poniendo el listón especialmente alto.

Los verdaderos protagonistas, sin embargo, son la propia Weir y el grupo de niños que la respaldan. Números como "Revolting Children" muestran al elenco de jóvenes mientras recorren los terrenos de la escuela con una coreografía exigente. Al igual que Lynch, Weir proyecta calidez, pero también confianza al enfrentarse a los adultos de su vida, la mayoría de los cuales la tratan (a ella y a los demás niños que la rodean) con indiferencia en el mejor de los casos y con puro desprecio en los demás.

Matilda, el musical se mueve entre la oscuridad, el encanto y el capricho gracias al director Matthew Warchus y al guionista Dennis Kelly. El trabajo de cámara de Warchus durante algunos de los números más cinéticos parece el ejemplo perfecto de cómo un musical cinematográfico puede hacer lo que un espectáculo teatral no puede. Matilda, el musical parece una digna adición a la biblioteca de adaptaciones de acción real de Dahl y es un comienzo prometedor de la colaboración entre Netflix y la Story Company del autor. Además, su estreno en las fiestas navideñas es muy oportuno, ya que la película es perfecta para aquellos que se queden en casa durante las celebraciones.