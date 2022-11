El verano ya está aquí y con él las vacaciones escolares, uno de los momentos más esperados del año, pero también de los más complejos para la conciliación familiar. Los más pequeños de la casa ya disfrutan de jornadas completas de tiempo libre y esto supone un quebradero de cabeza para padres, tíos y abuelos, que intentan estirar su tiempo para estar con ellos, pero también para organizar actividades entretenidas con ellos. Una de la más recurrentes es elegir una buena serie o película de contenido familiar, sea de animación o acción real, para pasar una tarde divertida todos juntos.

En alguna ocasión anterior ya hemos apostado por las ficciones familiares para guiar a todos esas madres y padres que se están volviendo locos estos días para sacar todo el partido posible a ese nuevo tiempo que pasan sus hijos en casa. Por eso, como alternativa a los juegos, libros y deberes de refuerzo para que no olviden todo lo aprendido en el cole, hemos pensado un listado de las mejores series para ver en familia en Netflix. Pero sabemos que esto requiere algo de compromiso, puesto que engancharse a una ficción capitular nos exige continuar viendo episodios hasta terminarla, y no se nos olvida que los niños pueden llegar a ser exigentes. De modo que, para aquellas veces en las que solo buscamos un entretenimiento ligero que comience y termine en un único visionado, ahora también os ofrecemos las mejores películas familiares e infantiles para ver en Netflix. Y de regalo, os recordamos que, cuando ellos estén ocupados jugando o ya se hayan ido a dormir, os podéis regalar un ratito frente al televisor disfrutando de las 20 mejores series cortas disponibles en Netflix.



Pero volviendo al objetivo principal de este artículo, la plataformas de streaming, que no pierde la oportunidad de satisfacer cualquier necesidad que tengan sus usuarios, quieren cumplir las expectativas de los peques, entreteniendo también a los más adultos, garantizando una buena oportunidad para pasar un tiempo toda la familia junta, y combatir las tardes de calor o incluso amenizar una noche de fin de semana. Por supuesto, somos conscientes de los niños no son los únicos que merecen nuestra atención, así que, de vez en cuando, también se puede escoger una entretenida película romántica juvenil o incluso una serie de adolescentes, para que todas las franjas de la familia tengan su momento para escoger peli o serie.

Así que, ¡allá vamos! Aquí tenéis una cuidada selección de las mejores películas familiares e infantiles de Netflix para un plan en familia.