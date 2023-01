El 2023 empieza fuerte en Netflix. Tras el lanzamiento de varias series tan diferentes como Caleidoscopio o Mirada indiscreta, que figuran en pocos días en el Top 10 de la plataforma, ahora pretende alcanzar el mismo éxito o más con una de las producciones adolescentes más adictivas de su catálogo. Ginny & Georgia, que se estrenó hace prácticamente un año, alcanza en este comienzo del mes de enero su temporada 2 y llega cargadita de misterios.

¿Cómo puedes vivir sabiendo que tu madre es una asesina? Eso es lo que Ginny tendrá que averiguar. Perturbada con la noticia de que su padrastro, Kenny, no había muerto por causas naturales, ahora Ginny no solo deberá lidiar con que Georgia es una asesina, sino que lo hizo para protegerla. Por otro lado, Georgia habría preferido dejar el pasado atrás, después de todo, ¡tiene una boda que organizar! Pero lo curioso del pasado de Georgia es que nunca tarda mucho en salir a la luz...

Ginny y Georgia: hora de estreno de la temporada 2 en Netflix

La trama de la serie se ha vuelto de lo más interesante. Descubrir los secretos de tus padres a veces puede ser duro, pero cuando lo que ocultan es un asesinato, el asunto se complica y las consecuencias pueden ser mucho más intrincadas de o que podemos imaginar. Para descubrirlo, solo tienes que disfrutar de la temporada 2 de Ginny y Georgia a partir del jueves 5 de enero. En España, la nueva tanda de episodios estará disponible desde las 9.00 de la mañana, como suele ser habitual en los estrenos de Netflix.