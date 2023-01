A finales de 2020 descubrimos una historia de lo más inquietante producida por Robert y Michelle King (The Good Fight, The Good Wife, Evil) y Liz Glotzer (Evil, The Good Fight) que se basaba en una ficción original israelí titulada Kvodo. En la versión norteamericana, que se estrenó como Your Honor, conocimos a Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans cuya honrada vida se descarrila cuando su hijo adolescente mata accidentalmente al hijo del jefe criminal Jimmy Baxter y se da a la fuga. Esto desencadena un juego de mentiras, engaños y elecciones imposibles.

Poco después de ver la primera tanda en España se confirmó la producción de la segunda temporada de Your Honor en Showtime, por lo que era cuestión de tiempo que llegase a España. Pues bien, por fin es una realidad, y podremos ver el desenlace de esta trama criminal basada en el fuerte espíritu de protección de un padre a su hijo.



Para aquellos que se engancharon a los primeros episodios de la serie Your Honor ha llegado el momento de disfrutar del desenlace de la historia protagonizada por el juez Desiato. El viernes 13 de enero llega a España la segunda temporada de la serie y está disponible a través de Movistar Plus+ en estreno simultáneo a su emisión en EE UU.

En los nuevos episodios de Your Honor, Big Mo, la formidable líder de la banda de Desire, exige una lealtad feroz mientras lucha por expandir su imperio por toda Nueva Orleans con la ayuda de Little Mo. Fia Baxter se ve obligada a aceptar la verdadera naturaleza de su familia mientras lidia con las consecuencias del tiroteo de su novio (por una bala que estaba destinada a su hermano). Como el único hijo sobreviviente de Jimmy Baxter, Carlo ahora está más decidido que nunca a seguir los pasos criminales de su padre, mientras que el intento de Eugene Jones de vengar la muerte de su hermano desencadena una serie de eventos que amenazan con abrir una guerra en las calles de Nueva Orleans.

La serie está protagonizada por Bryan Cranston (Breaking Bad, Malcolm in the middle) como Michael Desiato, junto a quien también repiten Michael Stuhlbarg, Hope Davis (Love Life, American Crime), Isiah Whitlock Jr. (The Wire). Además, Rosie Perez (The Flight Attendant), Margo Martindale (The Americans) y Amy Landecker (Transparent) regresan como estrellas invitadas. Martindale interpreta a la senadora Elizabeth Guthrie, la madre de la difunta esposa de Desiato y uno de los últimos vínculos con su vida anterior. Landecker da vida a la detective Nancy Costello, quien se ha visto comprometida por su amistad con Desiato y no desistirá hasta destapar toda la verdad. Por su parte, Pérez interpreta a Olivia Delmont, una carismática asistente del fiscal de los EE UU que debe manipular y motivar a un activo involuntario para acabar con una organización criminal en Nueva Orleans. Lilli Kay, Keith Machekanyanga, Andrene Ward-Hammond, Jimi Stanton y Benjamin Flores Jr. se convierten en personajes regulares de la serie en esta segunda temporada.