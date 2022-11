Berto Romero se animó a la creación de una serie que vio la luz en 2018. En su línea humorística, este cómico y guionista se atrevía a estrenar Mira lo que has hecho, una propuesta realista en que su propia vida servía de base para la serie, aunque su alter ego acababa experimentado situaciones ficcionadas que nada tenían que ver con él. Así es como Romero consiguió constituir las bases de un estilo propio, en una comedia fresca sobre la familia, la paternidad, la fama y la amistad, y logrando incluso el equilibrio entre los gags y la emoción.

Ahora, tras tres temporadas y un tiempo de descanso, el actor y director revela que se ha animado a dar un giro en su rumbo creativo, concretamente hacia el terror. Eso es lo que consigue con El otro lado, una nueva serie original Movistar Plus+ en colaboración con El Terrat, dirigida por Javier Ruiz Caldera (3 bodas de más) y Alberto de Toro (Malnazidos). Berto Romero es creador, guionista y protagonista de esta producción que se rueda en Barcelona y que se estrenará en 2023 en Movistar Plus+.

En 2023 #ElOtroLado nos espera… 😱

En su nueva serie, @Berto_Romero se inicia en el género de Terror. Y no podemos esperar para ver el resultado. pic.twitter.com/SFKbjSjGFe — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) November 18, 2022

El otro lado: sinopsis y reparto de la serie de terror de Movistar Plus+

En palabras del propio Berto Romero en la presentación del proyecto, "El otro lado es una historia de fantasmas que empezamos a escribir en 2020 y que sigue la tradición clásica de este tipo de relatos adaptados al filtro de nuestro equipo. Repetimos equipo de escritura de Mira lo que has hecho: Rafel Barceló, Enric Pardo y yo mismo".

Pero que nadie se despiste, pese a coquetear con el terror, Romero no puede renunciar a sus orígenes y la serie transita entre ese lado oscuro y la comedia con un tono muy concreto, particular incluso, según aclaraba el creador, pues cree que " la forma en la que estamos enfocando el proyecto no está muy vista".

"En cuanto a la comedia, seguimos la línea que descubrimos en Mira lo que has hecho, no forzada y muy naturalista dejando que los personajes generen esa comedia por el choque entre ellos. Con el terror, estamos haciendo lo mismo que en su día hicimos con el drama en Mira lo que has hecho, tratarlo de la forma más sincera posible. Aunque este género tiene otras claves y una puesta en escena más cuidada".

Esa no es la única diferencia entre El otro lado y su predecesora. "Esta serie técnicamente es mucho más compleja de lo que fue Mira lo que has hecho, contamos con dos directores (Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro) para hacer un formato similar: seis episodios de unos treinta minutos de duración". "La comedia y el terror a priori casan bien porque producen reacciones espontáneas, la risa y el susto producen espasmos y me pareció que había algo interesante en la hibridación de estos dos géneros. No es algo que haya inventado yo, pero me interesaba llevarlo un poco más allá e intentar que convivieran mucho más. Dar un paso más con dos emociones más radicales", ha concluido.

Justo antes de que acabe Twitter, me encanta anunciar que interpreto al personaje más simpático de “El otro lado”, la nueva serie de mi padre @Berto_Romero, dirigida por Javi Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Como se puede ver en la foto, es de terror. @ElTerrat @MovistarPlus pic.twitter.com/nxQZGt017t — EVIL VIGAS (@vigalondo) November 18, 2022

Para sacar adelante el proyecto, Berto Romero (Mira lo que has hecho, El Pregón, Tiempo después, Ocho apellidos catalanes) vuelve a encabezar el reparto principal de su propia creación. Por supuesto, no trabaja solo, pues comparte escenas con su gran compañero Andreu Buenafuente (El Pregón, Tiempo después) y también repite con Eva Ugarte (Mira lo que has hecho, El juego de las llaves). Completan el elenco María Botto (Código emperador, Malnazidos), Nacho Vigalondo (Veneno, Camino, Open Windows), Albert García (Rebooted), María Pascual (Amor de cans) y el jovencísimo Hugo Morenilla (Campamento Newton, Un hombre de acción).