En 2020 apenas hubo dos meses y medio de vida normal en que todo permanecía tal y como lo conocíamos hasta el momento. Precisamente entonces apostó por estrenar una serie que nos ofrecía una historia fácil de disfrutar y, para algunos, no tan difícil de creer. Una en que descubríamos la existencia de una patrulla de cazadores de nazis en la sombra en la serie Hunters, que nos remite a un estreno mucho más reciente en la española Jaguar, esta vez centrada la misma tarea, pero en nuestro país.

La cuestión es que ese descubrimiento lo hacíamos a través de Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), un joven estadounidense de ascendencia judía cuya abuela, quien le criaba, fallece dejándole una serie de documentos que le remiten a una organización de cazadores de nazis en plenos años 70, liderados por Meyer Offerman (Al Pacino). Motivado por la historia de su propio clan familiar, Jonah se implica en esta lucha al margen de la ley, que pretendía desmantelar la Operación Paperclip, un programa secreto de la Inteligencia norteamericana en el que se reclutaba a los "cerebros" de la Alemania nazi para ayudar a Estados Unidos en diferentes asuntos a cambio de una nueva identidad.

Pero en su avance como cazador acabará por descubrir cosas que sorprenderán a los espectadores, especialmente el giro final de la serie. Tras esa impactante revelación hemos tenido que esperar tres años para conocer cómo continúa la historia, pero ya está aquí la temporada 2 de Hunters, disponible en Amazon Prime Video desde el viernes 13 de enero.

VER SERIE



This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hunters: reparto y sinopsis de la temporada 2 en Amazon

Después de que un accidente arruinase sus proezas por Europa, los Cazadores deben reunirse para cazar al nazi más famoso de la historia, Adolf Hitler, que se esconde en Sudamérica (siguiendo la teoría de la supervivencia del mayor genocida de todos los tiempos). Mientras tanto, mediante un vistazo al pasado vemos que Meyer Offerman se enfrenta a una amenaza que podría revelar su verdadera identidad, lo que tendría grandes repercusiones para el equipo de Hunters.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ah, love notes. As in love paired with secret notes from strangers. Watch the final season of #HuntersTV on @PrimeVideo now. pic.twitter.com/ZVAAAk2zPK — Hunters (@huntersonprime) January 14, 2023

Como era de esperar, la patrulla se reúne de nuevo, de modo que Logan Lerman (Bullet Train, Las ventajas de ser un marginado, Percy Jackson), Jerrika Hinton (Anatomía de Grey), Lena Olin (Mindhunter, Riviera), Louis Ozawa (Pachinko, Supergirl), Kate Mulvany (Elvis, El gran Gatsby) y Josh Radnor (Cómo conocí a vuestra madre) vuelven a colaborar en esta segunda temporada, aunque en esta ocasión tengan dos objetivos entre ceja y ceja, el mismísimo Hitler y destapar públicamente la identidad de Meyer Offerman (Al Pacino, La casa Gucci, El irlandés).

Pero también hay incorporaciones en la temporada 2 de Hunters, principalmente porque la patrulla se amplía, pero también aparecen nuevos villanos. Entre los rostros nuevos están Jennifer Jason Leigh (Fargo, The Affair) y Udo Kier (Los Borgia) en el papel de Adolf Hitler.