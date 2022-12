Aunque todavía quedan algunos estrenos de Amazon Prime Video para este 2022 que está a punto de acabar, es cierto que empezamos a fijar la vista en los proyectos que verán la luz el año que viene. Si bien hemos recopilado un listado de las mejores series de Amazon Prime Video en 2023 y las mejores películas de Amazon Prime Video en 2023, nos gusta atender debidamente a cada proyecto, de modo que los espectadores puedan descubrir los detalles de cada lanzamiento y averiguar si querrán verlo cuando aparezca en el catálogo de la plataforma. Por eso, ahora es el turno de la próxima serie española original del proveedor de streaming: Urban. La vida es nuestra.

Esta serie aborda la historia de dos chicas radicalmente distintas, que emprenden juntas un espectacular e incierto viaje rupturista para huir de sus presentes, encontrar su lugar en el mundo y cumplir un sueño compartido: triunfar en el mundo de la música urbana. La serie Urban. La vida es nuestra se estrenará próximamente en exclusiva en Prime Video antes de su emisión en abierto en Mediaset España, entrando así en el selecto grupo de coproducciones con el conglomerado mediático que incluye ficciones como Madres. Amor y vida, Señoras del (h)AMPA, El pueblo o La que se avecina.

Urban. La vida es nuestra: sinopsis y reparto de la nueva serie de Amazon Prime Video

Unidas por el destino, Lola y Yanet, interpretadas por María Pedraza (Awareness, Élite) y Asia Ortega (El internado: Las Cumbres, Hasta el cielo), se embarcarán en un viaje a Málaga que será al mismo tiempo la huida de ambas de un presente complicado y un futuro más que incierto. Allí coincidirán con Patrick (Bernardo Flores, Luis Miguel: la serie, Express, Pasión de gavilanes 2 ), un joven de barrio que ya despunta en la música urbana y está cerca de triunfar. Los tres protagonistas se verán inmersos en un triángulo amoroso, traiciones y noches sin fin donde el ego, el amor, la rivalidad y las cuentas pendientes marcarán los acontecimientos de esa nueva vida en la que tendrán que decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para lograr sus objetivos.



Basada en una idea original de Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno, la serie ha sido creada y desarrollada por Nico Frasquet, Amanda Encinas, Paloma Rando y Carlos del Hoyo, y dirigida por Koldo Almandoz y Jota Linares (¿A quién te llevarías a una isla desierta?, Las niñas de cristal). Urban. La vida es nuestra es una historia de corte aspiracional narrada de forma dinámica, vibrante y con un tratamiento realista de los conflictos más actuales, todo ello acompañado de la música urbana que define a toda una generación.

La serie, producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, contará con seis episodios de 50 minutos de duración.