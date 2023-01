Que Nueva York, además de ser la urbe por antonomasia, es una ciudad con un encanto especial no hay quien lo dude. Entre la magnitud con la que está concebida y la cantidad ingente de veces que ha sido escenario de series y películas todos, incluso quienes no la han visitado, podrían reconocer muchas de sus esquinas gracias al audiovisual. Pero si hay una serie que retrata la ciudad casi como un personaje más esa, sin duda, ha sido Sexo en Nueva York. Los amores y desamores de las cuatro protagonistas han tenido lugar recorriendo sus calles y restaurantes y su secuela, And Just Like That, pretendía recuperar ese espíritu.

Así es como en la primera tanda vimos a Carrie llorar su pérdida, a Miranda romper con un matrimonio sumido en el tedio y volver a enamorarse y a Charlotte redescubrir su papel como madre. Pero después de abordar un período de crisis para las tres, toca recomponerse y abordar con valentía una nueva etapa de sus vidas y, según parece, al menos para Carrie será con una nueva ilusión... ¿o no tan nueva?

And Just Like That recupera a Aidan en su temporada 2

Sí, amigos y amigas del universo creado por Candace Bushnell, en la segunda temporada de And Just Like That veremos regresar al que, con permiso de Big, fue el otro gran amor de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Aidan, ese guaperas con el que tan bien congeniaba nuestra protagonista, pero con un miedo al compromiso que era superior a sus fuerzas, está de vuelta. Y parece que su regreso es lo suficientemente potente como para recorrer las calles de Nueva York de la mano de Carrie, como muestra la breve escena que ha compartido el reparto en sus redes sociales.

Eso sí, todavía no podemos adivinar si esto se debe a un cambio en la actitud de Aidan porque quizá haya madurado definitivamente. Habrá que esperar a ver el estreno de la temporada 2 de And Just Like That para comprobarlo.