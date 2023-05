Una de las primeras series originales de HBO Max, And Just Like That sigue a las protagonistas de Sexo en Nueva York una década después de las películas, con las mujeres explorando ahora la vida en la ciudad de Nueva York con una vida distinta, pues tienen más edad y están casadas en lugar de ser solteras de 30 años. La primera temporada de 10 episodios de And Just Like That recuperó a Sarah Jessica Parker (Divorce, El retorno de las brujas 2) como Carrie, Cynthia Nixon (La edad dorada) como Miranda y Kristin Davis (Safari por Navidad) como Charlotte, mientras que Kim Cattrall (Cómo conocí a tu padre) optó por no volver como Samantha Jones.

La serie trató de corregir muchos de los defectos de la serie original, incluida la notable falta de diversidad de Sexo en Nueva York. Con un montón de nuevos personajes que se unieron a la lucha, la historia de And Just Like That no se centró sólo en la vida amorosa y las amistades de Carrie, Miranda y Charlotte. Con todos los cambios introducidos en la fórmula de Sexo en Nueva York, la serie adquirió un tono muy diferente al de la ficción original, sobre todo porque el primer episodio terminó con la muerte del marido de Carrie. El resto de la primera tanda siguió el duelo de Carrie, la decisión de Miranda de no continuar con su matrimonio con Steve Brady, y el apoyo de Charlotte a sus hijos.

El final de la primera temporada de And Just Like That establecía un futuro para la serie, con Carrie comenzando su propio podcast de "Sexo en Nueva York" mientras volvía a tener citas, Miranda yendo a Los Ángeles con su pareja, Che, y Charlotte sigue con su camino al judaísmo. El final también se vio cómo la disputa entre Carrie y Samantha llegaba a su fin, con las dos tomando algo juntas en París (aunque a Sam nunca la vimos físicamente). Meses después, ahora es el momento de recuperar a nuestras protagonistas favoritas y, por ello, aquí está un desglose de todo lo que sabemos sobre la segunda temporada de And Just Like That, incluyendo una posible fecha de estreno y la historia.

'And Just Like That' Temporada 2: argumento

HBO Max ha renovado oficialmente And Just Like That. El final de And Just Like That se despidió de forma ambigua para Miranda, además de establecer un estilo de vida familiar para Carrie, por lo que la historia en sí no parece haber terminado de todos modos. Sarah Jessica Parker explicó que justo después de que terminara la primera temporada de And Just Like That, estaba emocionada por hablar de la segunda temporada.

Michael Patrick King, productor ejecutivo, cita: “Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados. Y "and just like that"... nuestra vida sexual está de regreso”.

Sarah Aubrey, Jefa de Contenido Original, HBO Max ha dicho: “Nos ha encantado la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto. Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos guionistas, productores, elenco y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla. ¡No podemos esperar a que los fans vean lo que hemos reservado para la temporada dos!”.

'And Just Like That' Temporada 2: fecha de estreno

La primera temporada de And Just Like That se encargó oficialmente como serie original de HBO Max en enero de 2021, con la fecha de estreno del primer episodio de la serie a principios de diciembre de ese mismo año. Si los calendarios del reparto de And Just Like That no entraban en conflicto, todo apuntaba a que el público disfrutaría de la segunda temporada en cuestión de meses. El pronóstico no se ha alejado mucho de la realidad y, aunque ha pasado algo más de un año, HBO Max por fin ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada de And Just Like That , que podrá verse en la plataforma a partir del 22 de junio.

Toma asiento, empieza el festín.#AndJustLikeThat... se estrena el 22 de junio en https://t.co/8etSAQf0PL pic.twitter.com/UDGZEB55No — HBO Max España (@HBOMaxES) May 17, 2023