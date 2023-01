En alguna ocasión hemos podido disertar sobre cómo el cine de catástrofes se ha constituido como un género en sí mismo dentro de la producción audiovisual. Por algún motivo, como espectadores, nos resultan atractivas las historias de supervivencia extrema provocada por invasiones alienígenas, pandemias (que ya nos parecen más posibles) y guerras infundadas que parecen adelantar el apocalipsis. De hecho, estas ficciones dan para tanto que no solo el cine las retrata, pues también las series han querido recorrer el camino de los accidentes aéreos y otras desgracias. Con el precedente claro de Perdidos en mente, o la más reciente The Wilds, quiso apostar para arrancar el año por una serie emplazada en una plataforma petrolera en la que todo se tuerce en The Rig (La plataforma).

En ella descubrimos, a lo largo de 6 capítulos, qué le ocurre a la tripulación de la Kinloch Bravo, ubicada frente a la costa escocesa en las peligrosas aguas del Mar del Norte, cuando se ve aislada y sin comunicación con la costa por una misteriosa niebla. Entonces tienen que buscar la manera de volver a casa a pesar de los elementos en contra, la paranoia que les acecha, y las crecientes tensiones. Pero cuando la amenaza se revela como algo que va más allá de su imaginación, el equipo debe formar una alianza para asegurar su supervivencia.



Entre la tripulación sometida a este duro reto encontramos a algún que otro rostro conocido como el de Iain Glen (Downton Abbey, Juego de tronos) acompañado en el reparto de Emily Hampshire, Martin Compston (Line of Duty), Mark Bonnar, Emun Elliott, Abraham Popoola, Rochenda Sandall, Owen Teale, Calvin Demba y Stuart McQuarrie.

The Rig: el final explicado de la serie de suspense que triunfa en Amazon

Tras una primera temporada llena de obstáculos y dificultades, miedos e incertidumbres, los peligros que acechaban fuera de la plataforma petrolífera no eran menores que los que encerraban aquellas paredes. La tripulación acabó enfrentada en muchos aspectos, pese a lo cual algunos de los navegantes decidieron seguir sus instintos. Es así como Rose, Fulmer, Heather y Magnus forman equipo en base a la intuición de Rose mientras Coake no paraba de amenazar con hacerles pagar las consecuencias de sus actos una vez regresaran a tierra.

En plena misión de ayuda a Baz, Coake aprovecha las circunstancias para aliarse con Harish con intención de salvar su pellejo en el helicóptero de rescate. Pero en su maniobra de escape Harish se aseguró de encender el intercomunicador para que Heather, Cat y Easter pudieran escuchar lo que decía Coake y frenarle justo a tiempo.



The Rig is the Amazon Prime series taking the world by storm and now its stars say the eco-thriller is very Black Mirror-esque and the events could happen in real life! 😱 pic.twitter.com/N0nzvsL6gB — Metro (@MetroUK) January 11, 2023

Entre tanto, el equipo intentaba encontrar la manera de salir de establecer comunicaciones y escapar de la trampa mortal en la que se había convertido la Kinloch Bravo pero, para desgracia de todos, Baz tuvo que asumir su propio sacrificio ante el Ancestro para garantizar la salvación de sus compañeros. Al fin y al cabo, no solo era una cuestión de vida o muerte para ellos, sino la única oportunidad de detener la extinción masiva de la humanidad. Por suerte para todos, finalmente el helicóptero llega justo a tiempo para sacarles de allí antes de que un tsunami arrase la plataforma por completo.