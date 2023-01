Con un reparto de lujo formado por Brad Pitt, Margot Robbie, Jean Smart y Tobey Maguire, Babylon es un disfrute y una de las mejores películas de 2023.

Dirigida por Damien Chazelle, la comedia dramática de época, que tiene lugar en los años 20, sigue el ascenso y la caída de sus personajes en la transición de Hollywood del cine mudo al sonoro. Esto es todo lo que sabemos sobre cómo, cuándo y dónde ver Babylon en streaming.

'Babylon': dónde ver la película

Por ahora, la única forma de ver Babylon es ir al cine desde su estreno el 20 de enero. Si no, tendrás que esperar a que esté disponible para alquilar o comprar en plataformas digitales como Amazon, Vudu, YouTube y Apple, o a que esté disponible para ver en streaming en alguna de las plataformas. Sigue leyendo para obtener más información.

En los próximos meses Babylon estará disponible en la nueva plataforma SkyShowtime, pero todavía no hay fecha de estreno. Babylon no estará en HBO Max ya que no es una película de Warner Bros. El año pasado, la compañía estrenó sus películas en los cines y en el streamer el mismo día. Sin embargo, ahora permiten un margen de 45 días entre el estreno en salas y el estreno en streaming. Y Babylon tampoco estará en Netflix, al menos no pronto, ya que se estrenará en SkyShowtime tras su paso por los cines.

Photo Credit: Scott Garfield

'Babylon': crítica de la película

Ambientada a lo largo de dos décadas que comienzan en 1926, Babylon sigue a una plétora de personajes en la transición de la industria cinematográfica del cine mudo al sonoro. Nellie LaRoy (Margot Robbie) es una aspirante a actriz que triunfa como estrella del cine mudo, pero tiene dificultades cuando Hollywood cambia a su alrededor; Jack Conrad (Brad Pitt) es un famoso actor de cine mudo que está llegando al final de su era, y le cuesta adaptarse; Manny Torres (Diego Calva) es un ayudante de cine que se convierte en un productor de éxito; Elinor St. John (Jean Smart) es una conocida columnista de cotilleos que escribe sobre los altibajos de los más famosos de Hollywood; y Sidney Palmer (Jovan Adepo) es un trompetista de jazz que sueña con hacer algo más que tocar en fiestas. Los personajes se enfrentan a su buena ración de pruebas a medida que todo lo que conocen empieza a cambiar.

Robbie transmite la ensoñación y las agallas de Nellie, al tiempo que muestra el miedo y la frustración que empiezan a apoderarse de ella cuando su carrera da un giro. Calva, por su parte, encarna al ansioso ayudante de Manny, que aprovecha cada oportunidad que se le brinda para construir un legado que espera que perdure. En el personaje de Calva hay mucho anhelo subdesarrollado, pero consigue hacerlo creíble aunque esté mal escrito.

El resto del reparto es sólido, aunque los personajes se debilitan debido a que Babylon se centra en la grandeza por encima de todo. Hay demasiada chispa, y la película casi se ahoga en ella. Los personajes quedan en gran medida marginados en una película que es esencialmente un vacío deslumbrante. La magnífica fotografía y el vestuario no pueden compensar su vacío, tanto en lo que trata de decir como en la forma en que lo hace.