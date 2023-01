'Last Voyage of the Demeter' (11 agosto)

Mientras que la película de vampiros Renfield, de Nicholas Cage, ofrecerá una comedia de terror tontorrona sobre el a menudo olvidado secuaz de Drácula, Last Voyage of the Demeter ha encontrado otra forma original de volver a contar la espeluznante historia del Conde. Esta película de terror ambientada en el mar se centrará en el capítulo del Drácula de Stoker en el que el Conde viaja de polizón dentro de un ataúd en el barco del mismo nombre, y Last Voyage of the Demeter volverá a contar esta parte de la historia de Drácula desde la perspectiva de los desafortunados habitantes del barco. Con un reparto estelar que incluye a Aisling Franciosi, David Dastmalchian y Liam Cunningham, esta película de terror de André Øvredal tiene mucho potencial.