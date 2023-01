Los fans de The Last of Us claman por saber qué ocurre en el episodio 2 después de que el estreno tuviera a todo el mundo enganchado. Por fin se ha estrenado la adaptación de acción real de HBO del popular videojuego, con Pedro Pascal, de The Mandalorian, en el papel de Joel y la leyenda de Juego de Tronos Bella Ramsey en el de Ellie.

Ha sido una larga espera para los fans del juego, pero el episodio 1 y las excelentes críticas sobre el resto de la serie han demostrado que ha merecido la pena.

Escrita y dirigida por Neil Druckmann y Craig Mazin, The Last of Us muestra un mundo desgarrado por una infección que convierte a los humanos en criaturas similares a los zombis. Joel tiene la misión de llevar a Ellie a través de Estados Unidos, ya que guarda un secreto que podría cambiar el mundo.

Sigue leyendo para conocer más detalles sobre los próximos episodios de The Last of Us y el calendario completo de estreno.

'The Last Of Us' Capítulo 2: hora de estreno

El episodio 2 de The Last of Us, titulado Infectados, se estrenará el lunes 23 de enero a las 9 de la mañana. La sinopsis oficial del episodio dice: "Después de que una pandemia global destruya la civilización, un curtido superviviente se hace cargo de una niña de 14 años que puede ser la última esperanza de la humanidad".

The Last of Us estrenará un nuevo episodio cada semana.

'The Last Of Us': los capítulos de la temporada 1

Hay nueve episodios en esta primera temporada de The Last of Us, que, según se informa, tienen duraciones variables, desde 46 minutos hasta 81 minutos. Aún no se ha anunciado si habrá episodios más allá de esta primera temporada, pero por supuesto es posible que la serie adapte The Last of Us 2 para una segunda temporada.

Los showrunners han revelado que están ansiosos por seguir adelante, pero no quieren que la serie continúe interminablemente. Mazin "En este mundo en el que las series de televisión son totalmente flexibles, pueden tener tantos episodios como aparentemente necesiten -y en ciertas plataformas, puedes tener tanto tiempo por episodio como necesites-, las cosas a veces se están alargando".

"Y yo soy un espectador de televisión muy exigente. Cuando alguien me dice: 'Deberías ver esto. Ahora, tienes que llegar a la temporada 3, episodio 9, que es cuando realmente despega', yo digo: 'No, no voy a hacer eso'. Quiero estar en la temporada 1, episodio 1, y quiero que cada episodio justifique su existencia. Quiero sentirme obligado hasta el final".

Y continuó: "Nunca quiero sentir que sólo están llenando el tiempo para crear más espectáculo. Todos somos muy listos, lo sabemos cuando lo vemos. Y a mí tampoco me interesa crear una serie de televisión pensada para durar eternamente. Me encantan los finales. Y no sé qué sentido tiene nada si no está todo envuelto en un círculo perfecto de principio a fin".

"Para mí, la narrativa del primer juego era magnífica, completa, merecía una temporada, sabíamos cómo hacerlo en una temporada. Así que no había ninguna duda. Y prometo que, si tenemos la suerte de conseguir más temporadas y seguimos contando la historia, seguiremos asegurándonos de que cada episodio valga lo que vale".