En lo que se refiere a películas y series de acción, hay una variedad tremenda de ficciones disponibles en todas las plataformas. Claramente estamos ante uno de los géneros estrella que, además, también suele ser una garantía en salas. Por eso, de forma habitual, se suceden estrenos a lo largo del año de este estilo, tanto en guiones originales como adaptados. En este aspecto, además del rescate de interesantes historias de la literatura, también nos encontramos referentes variados en el mundo de los videojuegos. Aunque ya acumulamos varios en pantalla, como ocurre con Uncharted o The Last of Us, hay una saga que nos atrapó desde el estreno de su primera película en 2001, Lara Croft: Tomb Raider.

En aquel momento vimos convertirse en heroína de acción a Angelina Jolie, quien repitió en 2003 con Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida. Hubo que esperar a 2018 para volver a ver una nueva adaptación de este universo en el filme Tomb Raider, una versión más actual con Alicia Vikander como protagonista. Pues bien, en 2023 The Hollywood Reporter ha dado a conocer la asociación de con dj2 Entertainment con la intención de recuperar esta saga e insuflarle un soplo de aire fresco con una producción multimedia. Un juego, una película y una serie están en camino.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

‘Tomb Raider’ Film in the Works as Amazon Makes Rich Rights Deal for Marvel-Like Franchise (Exclusive) https://t.co/28mffXGKIZ — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2023





Tomb Raider: el juego tendrá nuevas adaptaciones a serie y película en Amazon Prime Video

La arqueóloga británica Lara Croft regresa a las pantallas, y por lo que parece, será por todo lo alto. Los fanáticos de la saga podrán descubrir muy pronto sus nuevas aventuras en la consola, pero también disfrutarán de adaptaciones para cine y televisión. Precisamente, en estos últimos medios son en los que más información ha trascendido, puesto que el proyecto que se baraja incluyen una película y una serie a la que pondría texto Phoebe Waller Bridge, actriz, guionista y showrunner responsable de la primera temporada de Killing Eve o la impagable comedia Fleabag, a quien además veremos en su faceta como intérprete en lo último de Indiana Jones, la película que se estrenará bajo el título de Indiana Jones y el Dial del Destino. Este proyecto entra dentro del acuerdo de Waller Bridge con Amazon para colaborar en el desarrollo de múltiples ficciones.

La británica, junto con Ryan Andolina, Amanda Greenblatt y Dimitri M. Jonhson formará el equipo de producción audiovisual. Por el momento, es lo único que se conoce de este ambicioso proyecto en el que, sin duda, la noticia más esperada será la de qué actriz dará vida en esta ocasión a Lara Croft.​