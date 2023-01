Si hay algún género que nos apasiona especialmente por lo entretenido, dinámico y trepidante que suele ser es el thriller. Millones de películas a lo largo de la historia han sido estrenadas en el marco de este género y aún siguen siendo títulos disfrutables a día de hoy. Por eso, plataformas como Amazon Prime Video se toman la molestia, no solo de ampliar su catálogo con los estrenos de cine y grandes clásicos sino que también produce sus propios thrillers. Una de sus más recientes adquisiciones, concretamente del viernes 21 de enero, es el filme español Objetos, que pasó por salas a finales del pasado 2022 y ahora ya triunfa en el proveedor de streaming.

Habiendo alcanzado el Top 10, Objetos demuestra que en nuestro país seguimos haciendo thrillers interesantes que, no solo tienen cabida en los cines sino que también tienen un recorrido relevante en plataformas. Dirigida por Jorge Dorado (The Head, Feria: la luz más oscura, El embarcadero) con guion de Natxo López (Operación Marea Negra, Entrevías, Caronte), Objetos nos adentra en un misterio digno de un gran detective que acaba investigando el responsable de un almacén de objetos perdidos. ¿Serán sus dotes deductivas suficientes para desentrañar el caso?

Objetos: sinopsis y reparto de la película disponible en Amazon Prime Video

Mario trabaja en un gran almacén de objetos perdidos donde custodia todo tipo de enseres acumulados durante décadas. Hace tiempo que decidió apartarse de las personas e invierte su tiempo libre en investigar la procedencia de los objetos para devolver a sus dueños pedazos perdidos de sus vidas. Tan sólo Helena, una joven policía que visita el almacén con frecuencia, ha podido traspasar levemente su coraza. Un día llega al almacén una maleta rescatada del fondo del río. Dentro, encuentra ropa de bebé junto a unos restos humanos. Mario decide investigar por su cuenta y siguiendo el rastro de la maleta llega hasta Sara, una joven atrapada desde niña en una organización de tráfico de personas. Una red que trata a las personas como si fueran objetos.

Desde hoy en Amazon prime: Objetos. https://t.co/eXTldXgqEq — Jorge Dorado (@Jorge_Dorado_) January 21, 2023

En el papel de Mario, claro protagonista de Objetos, encontramos a Álvaro Morte, ese actor que tan bien ha trabajado con la intriga y la acción previamente en series como La casa de papel o El embarcadero. Junto a él también podemos reconocer en el reparto a Eugenia Suárez, Verónica Echegui, Daniel Aráoz, Andy Gorostiaga, Maitane San Nicolás, Pepa Gracia, David Luque, Gabriela Andrada, Zorion Eguileor, Alexandra Ansidei y Eileen Rosner.

