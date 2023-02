En 2007 tuvimos la oportunidad de explorar una historia real a través de una película que adaptaba los hechos. Esa era la premisa de American Gangster, el filme de Ridley Scott en que conocimos la actividad criminal del gánster más popular del barrio neoyorkino de Harlem, Bumpy Johnson, a través de la experiencia de su chófer, Frank Lucas, que en la cita era interpretado por Denzel Washington. Veinte años más tarde, se nos brindó la oportunidad de ahondar en la interesante historia delictiva de Johnson, esta vez con él mismo en el foco. Así que era el momento de conocer a El padrino de Harlem.

En esta serie, concebida como precuela de la historia narrada en American Gangster, Chris Brancato y Paul Eckstein, sus creadores, trataron de reflejar la historia real de este mafioso, Ellsworth 'Bumpy' Johnson, cuando, tras pasar diez años en prisión, trata de recuperar su autoridad dominante en el barrio de Harlem durante los años 60.

Cuando vuelve al barrio que una vez fue suyo se lo encuentra prácticamente en ruinas. Con las calles controladas por la mafia italiana, Bumpy debe imponerse a la mafia genovesa para recuperar el control de la ciudad. Durante una brutal batalla forma una inesperada alianza con el radical Malcolm X, aprovechándose de su discurso político para tratar de evitar el caos social y la guerra entre clanes que se avecina.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

True integrity always comes out in the wash. #GodfatherofHarlem #MGMPlus pic.twitter.com/Vp6W0Pe2M2 — Godfather of Harlem on MGM+ (@GodfatherHarlem) February 6, 2023

El padrino de Harlem: dónde ver el estreno de la temporada 3

La serie originalmente se estreno en el canal Epix, siendo emitida en España a través de HBO Max. Por eso, continuando con la pauta marcada por las tandas anteriores, la tercera temporada podrá verse en nuestro país en la misma plataforma. Los nuevos episodios, se irán poniendo a disposición de los suscriptores de HBO Max cada jueves desde el 9 de febrero. Sin embargo, cabe mencionar que las temporadas 1 y 2 también están disponibles en Disney Plus+, por lo que cabe esperar que, en unos meses, los capítulos de la temporada 3 también acaben siendo incluidos en la plataforma de The Walt Disney Company.

El padrino de Harlem: sinopsis y reparto de la temporada 3

En los nuevos episodios todavía somos testigos de las consecuencias de la rivalidad entre Bumpy Johnson y la mafia italiana en las calles de Harlem. El arranque de la temporada 3 de El padrino de Harlem nos muestra que para pagar una deuda de drogas contraída con los italianos tras los disturbios de Harlem, Johnson roba a su propia comunidad. Entre tanto, Omar intenta recuperar la confianza de Elise y Malcolm. Por si fuera poco, alguien cercano a Stella ordena asesinarla.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por tercera vez, Forest Whitaker (Andor) vuelve a dar vida a Ellsworth 'Bumpy' Johnson, acompañado en el reparto de Vincent D'Onofrio (Ojo de halcón) como Vincent 'Chin' Gigante, Ilfenesh Hadera como Mayme Johnson, Lucy Fry en la piel de Stella Gigante, Antoinette Crowe-Legacy como Elise Johnson, Giancarlo Esposito como el congresista Adam Clayton Powell, Michael Raymond-James interpreta a Joe Colombo y Jason Alan Carvell como Malcolm X.