Aunque los dramas, las comedias o los thrillers de acción suelen ser géneros estrella en el consumo de cine y series, hay uno que ha proliferado especialmente en los últimos años gracias, especialmente, a las sagas de superhéroes como Marvel o DC. La ciencia ficción gana adeptos cada año y eso se manifiesta en producciones originales como The Head o en adaptaciones de novelas y videojuegos como ocurre con La materia oscura o el éxito reciente de The Last of Us. Hasta el audiovisual español se ha animado con este tipo de ficciones, como demostró el éxito de la serie García. La cuestión es que todas estas producciones tienen algo en común, y es que se pueden ver en HBO Max. La plataforma apuesta firmemente por la ciencia ficción y, por ello, no nos extraña que sea la casa que albergue el final de una de las series más apreciadas del Arrowverso, The Flash.

El universo de DC Comics cierra una de sus puertas con el estreno de la temporada 9 de The Flash, ya que es la tanda final de episodios sobre el héroe Barry Allen. HBO Max ofrece el primer episodio el jueves 9 de febrero y, a partir de entonces, cada jueves irá sumando un nuevo capítulo a su catálogo hasta completar los 13 que componen la última entrega.

The Flash 9: sinopsis y reparto del estreno de la temporada final en HBO Max

El público español puede estar contento, puesto que su despedida de Barry Allen será casi simultánea a la que ofrece la cadena CW en Estados Unidos. La temporada 9 de The Flash allí se ha estrenado el miércoles 8 de febrero y, para verla en España, solo hay que disponer de HBO Max, donde se ofrecerá cada episodio tan solo un día más tarde.

En términos generales, lo más interesante es que, como spin-off de Arrow, la temporada final de The Flash también servirá de cierre del Arrowverso. El arranque de los nuevos capítulos el equipo Flash conoce a un nuevo enemigo, mientras sus enemigos y amigos, viejos y nuevos, llegan a Central City.

Grant Gustin (Glee) cerrará sus tramas como Barry Allen/Flash, pero también repiten Candice Patton, Danielle Nicolet, Kayla Compton y Brandon McKnight, además de la incorporación como personaje fijo de Jon Cor para esta última tanda. Por si fuera poco, se añade el caso particular de Danielle Panabaker (Bones), quien también vuelve a participar aunque no será ni como Caitlin Snow o Frost, pero podremos descubrir su nueva identidad en el segundo episodio (jueves 16 de febrero).