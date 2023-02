Inmediatamente después del estreno del episodio 4 de The Last of Us, HBO reveló la fecha del próximo episodio de la serie.

La Super Bowl, que enfrentará a los Kansas City Chiefs y a los Philadelphia Eagles, comenzará el domingo 12 de febrero a las 6:30 p.m, horario americano. Este partido del campeonato de la NFL suele ser la retransmisión televisiva más vista en Norteamérica cada año y dura entre tres horas y media y cuatro horas, lo que enfrenta el clímax del partido con la parte central del episodio 5 de The Last of Us.

The next episode of #TheLastOfUs premieres FRIDAY 2/10 at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/1jgFmxCLol — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023

'The Last Of Us' Capítulo 5: hora de estreno

El episodio 5 de The Last of Us se estrenará el sábado 11 de febrero a las 9 a.m. a través de HBO Max. En su comunicado a la prensa, HBO no citó una razón para este cambio de horario, pero no se necesita mucha investigación para averiguar qué evento de la noche del domingo quiere evitar. Por supuesto, el episodio 5 de The Last of Us seguirá estando disponible el domingo por la noche para los que no vean la Super Bowl, pero dado que el partido suele ir acompañado de fiestas para los aficionados, ha estado bien ofrecer a los fans de The Last of Us esta opción de ver el episodio cinco antes de tiempo.

Los cuatro episodios restantes de la primera temporada de The Last of Us seguirán emitiéndose en su horario habitual de los lunes a las 09.00 horas, culminando con el final de la primera temporada el 12 de marzo. Sin embargo, esa fecha podría ser un quebradero de cabeza para HBO, ya que coincide con la 95ª edición de los Oscar.

Según su teaser tráiler, el episodio 5 de The Last of Us, "Endure and Survive", tendrá lugar en Kansas City y contará con la presencia del personaje del videojuego Henry. Melanie Lynskey seguirá interpretando a Kathleen, un personaje original creado para la serie.

'The Last Of Us': los capítulos de la temporada 1

Hay nueve episodios en esta primera temporada de The Last of Us, que, según se informa, tienen duraciones variables, desde 46 minutos hasta 81 minutos. Aún no se ha anunciado si habrá episodios más allá de esta primera temporada, pero por supuesto es posible que la serie adapte The Last of Us 2 para una segunda temporada.

Los showrunners han revelado que están ansiosos por seguir adelante, pero no quieren que la serie continúe interminablemente. Mazin "En este mundo en el que las series de televisión son totalmente flexibles, pueden tener tantos episodios como aparentemente necesiten -y en ciertas plataformas, puedes tener tanto tiempo por episodio como necesites-, las cosas a veces se están alargando".

"Y yo soy un espectador de televisión muy exigente. Cuando alguien me dice: 'Deberías ver esto. Ahora, tienes que llegar a la temporada 3, episodio 9, que es cuando realmente despega', yo digo: 'No, no voy a hacer eso'. Quiero estar en la temporada 1, episodio 1, y quiero que cada episodio justifique su existencia. Quiero sentirme obligado hasta el final".

Y continuó: "Nunca quiero sentir que sólo están llenando el tiempo para crear más espectáculo. Todos somos muy listos, lo sabemos cuando lo vemos. Y a mí tampoco me interesa crear una serie de televisión pensada para durar eternamente. Me encantan los finales. Y no sé qué sentido tiene nada si no está todo envuelto en un círculo perfecto de principio a fin".

"Para mí, la narrativa del primer juego era magnífica, completa, merecía una temporada, sabíamos cómo hacerlo en una temporada. Así que no había ninguna duda. Y prometo que, si tenemos la suerte de conseguir más temporadas y seguimos contando la historia, seguiremos asegurándonos de que cada episodio valga lo que vale".