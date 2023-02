Las comedias románticas son conocidas por su convencionalismo, pero Tu casa o la mía, de Netflix, tiene un giro final que la ayuda a evitar un tropo de comedia romántica poco realista. Tu casa o la mía sigue a Debbie y Peter, que han sido mejores amigos durante dos décadas. Debbie y Peter han estado albergando en secreto sentimientos el uno por el otro a lo largo de su amistad, y un giro del destino les ayuda a darse cuenta de que sus enfoques seguros de la vida son insatisfactorios y que, después de todo, son el uno para el otro.

Al más puro estilo de las comedias románticas, Debbie y Peter (interpretados por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher) se juntan al final de la película original de Netflix. Sin embargo, en lugar de caer en el típico tropo de tener un final feliz perfecto, Tu casa o la mía presenta un pie de foto irónica que dice: "Es broma... el matrimonio es duro, pero tuvieron una buena vida." Esto diferencia a Tu casa o la mía de Netflix de otras comedias románticas contemporáneas, ya que da a sus personajes un final más realista, aunque edificante.

El giro final de 'Tu casa o la mía' evita un final de comedia romántica típico

La comedia romántica es un género conocido por su convencionalismo, pero el final de Tu casa o la mía de Netflix da una vuelta de tuerca al típico final. Normalmente, en las comedias románticas de Netflix, la pareja protagonista suele reunirse y tener un final feliz y perfecto a pesar de los problemas y dificultades de la vida real a los que se enfrentan. Sin embargo, el final de Tu casa o la mía pone en entredicho este final al reconocer que el matrimonio es realmente duro, mostrando que no todo se vuelve perfecto cuando una persona encuentra "al elegido". Sin embargo, a pesar de esto, la película romántica de Netflix también dice que la vida juntos puede ser buena a pesar de sus imperfecciones, permitiendo que Tu casa o la mía todavía termine con una nota edificante, aunque más realista.

Por qué 'Tu casa o la mía' necesitaba su giro final

El giro final de Tu casa o la mía no sólo ayuda a la película de Netflix a evitar un gran problema de comedia romántica, sino que también es necesario. Tu casa o la mía es sin duda una comedia romántica, pero no necesariamente abre nuevos caminos en el género, ya que es la típica historia de mejores amigos y amantes. Al llamar la atención sobre el tropo de "felices para siempre", Tu casa o la mía ayuda a la película de Netflix a destacar y le da una ventaja sobre sus contemporáneas, ayudando a no caer en las trampas convencionales de las comedias románticas.

Además de ayudar a diferenciar Tu casa o la mía de una película típica del género, el giro final de la película de Netflix es muy apropiado. Uno de los temas de Tu casa o la mía es cómo los protagonistas Debbie y Peter toman decisiones basadas en evitar riesgos. Llevar su amistad al siguiente nivel permite a Debbie y Peter salir de su zona de confort, pero el giro final sigue ofreciendo un nivel de pragmatismo acorde con los personajes. Gracias a esta decisión, el final imperfecto de Debbie y Peter en Tu casa o la mía de Netflix es perfecto después de todo.