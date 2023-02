Como espectadores, elegimos qué queremos ver en nuestras plataformas con el mismo criterio con el que decidimos comprar una entrada de cine. La prioridad es que sea una película disfrutable y que encaje con el ánimo con el que nos encontramos. La apetencia nos lleva a escoger un drama, un thriller o una comedia y, desde luego, hay días para todo. Sin embargo, la comodidad del streaming nos permite recrearnos aún más en lo que en inglés denominan mood, por lo que es más habitual que escojamos para desconectar una película amable con final feliz para escapar de las rutinas y obligaciones diarias y en eso la comedia romántica es la reina. Por ello, Netflix ha querido aprovechar la proximidad de San Valentín para regalarnos una que recupera a dos de las mayores estrellas del género en los 90 y primeros 2000. El viernes 10 de febrero llega a nuestras casas Tu casa o la mía.

Aline Brosh McKenna escribe y dirige esta historia de amistad y amor en que se explora, precisamente, esas ocasiones en que la línea que separa esos dos sentimientos se difumina, generando importantes dudas a los afectados. ¿Deben primar su amistad o asumir el riesgo por si fuese el gran amor de sus vidas?

Tu casa o la mía: sinopsis y reparto de la película de Netflix

Debbie (Reese Witherspoon) y Peter (Ashton Kutcher) son muy buenos amigos a pesar de ser muy distintos: ella vive jornadas de lo más rutinarias junto a su hijo en Los Ángeles, mientras que él disfruta con los cambios y los múltiples estímulos que le ofrece Nueva York. Pero en sus habituales conversaciones por videollamada para salvar la distancia entre las dos costas, Peter se da cuenta de que Debbie necesita un descanso, unos días para desconectar y le ofrece su casa. La cuestión es que, como ella debe seguir manteniendo los planes de su hijo, él está dispuesto a asumir las responsabilidades de su amiga y decide que la mejor opción es que intercambien sus casas.

La cuestión es que, de alguna manera, como ya ocurrió en The Holiday, la comedia romántica que sirve de referente más próximo en este caso, precisamente por la trama del intercambio de casas, también intercambian sus vidas durante una semana. En esos días, ambos consiguen darse cuenta de que lo que querían para sus respectivos futuros, en realidad podría no ser lo que necesitan de verdad.

Los dos amigos de Tu casa o la mía son interpretados por Reese Witherspoon (Big Little Lies, The Morning Show) y Ashton Kutcher (Dos hombres y medio, Aquellos maravillosos 90), pero los dos protagonistas no son los únicos intérpretes conocidos del reparto. También podemos reconocer a Jessie Williams (Anatomía de Grey), Steve Zahn (The White Lotus), Tig Notaro (Star Trek: Discovery, The Morning Show) y Wesley Kimmel (El libro de boba Fett, Bruja Escarlata y Visión) como Jack, el hijo de Debbie. Un caso curioso es el de Zoë Chao (Modern Love, Love Life), puesto que estrena en España en el mismo día dos producciones en las que participa, pues también actúa en Una antigua conocida (Amazon Prime Video).