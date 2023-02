Desde hace algún tiempo, además de dedicarse a la ficción, las plataformas se preocupan de producir documentales muy cuidados sobre temas de interés social. Desde la revisión de cineastas de su propio cine en One Perfect Shot, a escándalos como los que rodearon a Amber Heard y Johnny Depp (Johnny VS. Amber), Armie Hammer (La saga de los Hammer) o al mismísimo Rey emérito (Salvar al Rey), son múltiples los ejemplos de documentales que han atrapado al público y ahora se añade uno más a la lista. Desde el pasado domingo 12 de febrero, coincidiendo con el 18ª aniversario del suceso, está disponible La maldición del Windsor.



En esta serie documental se nos remite a 2005, cuando uno de los rascacielos más icónicos de España, la torre Windsor, ardió por completo en directo por televisión. Las llamas abrieron la puerta a todo tipo de hipótesis. ¿Fue un accidente o un sabotaje? Casi dos décadas después, la reducción a cenizas de aquel edificio sigue siendo un misterio. Ahora, esta producción española analiza las claves del suceso que dejó tras de sí un montón de escombros y multitud de incógnitas abiertas. ¿Pudo una simple colilla causar el incendio? ¿Qué fueron las “sombras del Windsor”? ¿Qué documentos se guardaban en sus oficinas? ¿A quién comprometían?

El estreno de los cuatro episodios de La maldición del Windsor cuenta con los testimonios de bomberos que participaron en las tareas de extinción, periodistas que cubrieron la noticia, políticos madrileños, empresarios y los arquitectos que diseñaron la torre Windsor.

La maldición del Windsor: dónde ver los capítulos del documental en plataformas

La noche del 12 de febrero de 2005, la madrileña Torre Windsor, un edificio de oficinas de más de 100 metros de altura y 32 plantas situado en el corazón financiero de la ciudad, ardió por completo y el país entero lo pudo ver en directo por televisión. Cuando se cumplen 18 años, HBO Max estrena la docuserie La maldición del Windsor y, en tan solo unos días, ya se ha convertido en lo más visto de la plataforma. Para que no pierdas detalle, aquí tienes los títulos y una breve sinopsis de cada uno de los cuatro capítulos, que no tienen desperdicio.

1. Un coloso en llamas



La torre Windsor arde en llamas en pocos minutos y bajo extrañas circunstancias. ¿Podrá la brigada de bomberos evitar que el edificio colapse?

2. Los fantasmas del Windsor

Mientras el edificio evacuado seguía en llamas, aparecen sombras en una de las ventanas del Windsor. Se les conoce como los fantasmas del Windsor.

3. La acción final

Documentos filtrados supuestamente escritos por un espía sugieren que el excomisario José Manuel Villarejo está implicado en el incendio.

4. La navaja de Ockham

La teoría de la navaja de Ockham ayuda a unir las últimas piezas del ardiente rompecabezas mientras los expertos analizan los misteriosos sucesos.