El final del episodio 4 de The Last of Us ofrece el mayor cliffhanger desde que el premonitorio "Never Let Me Down Again" sonó en las tomas finales de la premiere, con un montón de grandes preguntas para la serie de cara al futuro. El capítulo 4 de The Last of Us comenzó adaptando una sección icónica del juego en la que Joel y Ellie entran en conflicto con los despiadados Cazadores. En el juego original, los Cazadores se encuentran en Pittsburgh, pero el episodio 4 de The Last of Us opta por cambiar esta ubicación a Kansas City.

Aunque la localización se ha modificado ligeramente, gran parte de la trama sigue siendo la misma. Desde la emboscada en la que un grupo de cazadores daña la camioneta de Joel y Ellie hasta la promesa de que otros enemigos cazadores se convertirán en posibles aliados del dúo protagonista, el episodio 4 de The Last of Us aumenta la tensión tras el sorprendente episodio 3 de The Last of Us, más pausado y centrado en el amor. Dicho esto, aquí está todo lo que hay que saber sobre el episodio 4 de The Last of Us y su sugerente final.

Captura TV

¿Quién se acercó sigilosamente a Joel y Ellie?

En el último plano del episodio, Joel es despertado de repente por una Ellie aterrorizada después de que dos intrusos invadan su escondite. Esto nos lleva a preguntarnos quiénes eran los intrusos del final del episodio 4 de The Last of Us. A lo largo del episodio, se ve a los cazadores buscando a dos hombres llamados Henry y Sam, los mismos que aparecen en la escena final. Henry y Sam -interpretados por Lamar Johnson y Keivonn Woodard, respectivamente- son dos personajes del juego original, como Bill y Frank del episodio 3 de The Last of Us, que entran en contacto con los Hunters.

Una cosa que es evidente sobre el episodio 4 de The Last of Us es que la historia de Henry y Sam ha cambiado un poco. En el juego The Last of Us, Henry y Sam simplemente forman parte de un grupo de viajeros que entra en Pittsburgh en busca de suministros. Su grupo es atacado por los cazadores y Henry y Sam son los únicos supervivientes. En el episodio 4 de The Last of Us, sin embargo, la historia de Henry y Sam parece haber cambiado -lo que sin duda se explorará en el episodio 5- y está directamente relacionada con los Cazadores y sus motivaciones.

Explicación de los cazadores del episodio 4 de 'The Last Of Us': Motivaciones e Historia

20th Century Studios

Una nueva facción introducida en el episodio 4 de The Last of Us de HBO son los mencionados Cazadores, cuya historia también se ha desarrollado más de lo que permitía el juego original. En el juego The Last of Us, los Cazadores recibían un nombre muy apropiado por su tendencia a atacar a cualquiera que entrase en su territorio y robar sus suministros sin apenas diplomacia. En el episodio 4 de The Last of Us, su historia es similar, ya que eran residentes del QZ de Kansas City (Pittsburgh en el juego). Luego formaron un grupo revolucionario que se cansó de las costumbres militaristas de FEDRA y derrocó al gobierno.

Hay muchos indicios de ello a lo largo del episodio, como la falta de soldados FEDRA y el hecho de que Kathleen -la líder de los Cazadores- utilice los encierros FEDRA en beneficio de los Cazadores. La inclusión de Kathleen permite que la facción tenga mucha más profundidad de la que ofrecía el juego original. Kathleen -interpretada por Melanie Lynskey, de Yellowjackets- aparece en el episodio 4 de The Last of Us desesperada, en pie de guerra contra un grupo de personas que le han hecho daño. Está buscando a personas concretas -Sam y Henry incluidos- que fueron responsables de la muerte de algunos revolucionarios tras entregarlos a FEDRA.

Algo que llama la atención de Kathleen en el episodio 4 de The Last of Us es que guarda un rencor extra a Henry. Esto se revela porque Henry fue quien vendió a su hermano a FEDRA, lo que provocó que este fuera golpeado hasta la muerte por la organización militar. Esta es la razón por la que los Cazadores también están tan interesados en encontrar a Joel y Ellie (Bella Ramsey) de Pedro Pascal, ya que Kathleen cree que son aliados de Henry desde fuera de la ciudad.

La escena final de Joel y Ellie muestra el crecimiento de su vínculo

HBO

Una escena importante del final del episodio 4 de The Last of Us tiene lugar justo antes de la toma final de Henry y Sam. En la escena, Joel y Ellie se disponen a dormir cuando se muestra su primer momento de verdadera unión. Joel se vuelve más inquisitivo, preguntando a Ellie sobre su pasado después de que Ellie declarara recientemente que el cazador al que disparó no es la primera persona a la que ha matado. Esto contradice una de las reglas de Joel del final del episodio 3 de The Last of Us, según la cual ninguno de los dos debe mencionar sus respectivas historias.

Después de esto, Ellie le cuenta a Joel uno de los chistes de su libro de juegos de palabras, lo que proporciona el primer verdadero momento de felicidad que Joel ha exhibido desde sus escenas con Sarah en la apertura del episodio 1 de The Last of Us. Joel se ríe abiertamente del chiste después de intentar ocultarlo y enmascararlo diciendo que está perdiendo la cabeza. La escena se funde a negro con Joel y Ellie riéndose el uno del otro, iniciando la creación del vínculo que seguirá creciendo en los próximos episodios de The Last of Us.