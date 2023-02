Aunque para muchos aún sea difícil de asumir, atravesamos la cuarta ola feminista y, una parte importante de la lucha del colectivo es la visibilidad. Pese a que se estén peleando derechos en las leyes y trabajos, hay un factor social que pasa por el discurso de las artes respecto a la mirada femenina y la puesta en el foco del relato de relatos con mujeres protagonistas. Son varios los ejemplos que demuestran esta corriente que ajusta cuentas con la Historia y pone a las grandes mujeres de cada campo, a las pioneras, en el punto de mira y el cine y la televisión también lo hacen. María, reina de Escocia, Madame Curie, Figuras ocultas, La dama de hierro, Sufragistas o Elizabeth son solo algunos ejemplos y, desde el 15 de febrero, se ha sumado uno a la lista. Gracias a Netflix ahora conocemos la historia de la primera mujer abogada de Italia en La ley de Lidia Poët.



Trasladándonos a Italia, a finales del siglo XIX, La ley de Lidia Poët nos muestra que una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Turín declara como ilegítima la admisión de Lidia Poët al Colegio de Abogados. Por consiguiente, le prohíben ejercer la abogacía solo por el hecho de ser mujer. Sin un centavo pero llena de orgullo, Lidia prepara un recurso para apelar la sentencia del tribunal mientras trabaja en el despacho de su hermano Enrico. Con un enfoque un tanto adelantado para la época, Lidia asiste a las personas sospechosas de delitos buscando la verdad detrás de los prejuicios y las apariencias. Jacopo, cuñado de Lidia enigmático periodista, le entrega información y le abre camino en los mundos ocultos que acechan bajo la extravagancia de Turín. La serie es un drama procesal sutil que reinterpreta la verdadera historia de Lidia Poët, la primera mujer abogada de Italia.



La ley de Lidia Poët: la historia real que conquista en Netflix

Tan solo 6 episodios han sido suficientes para que este drama de época nos haya conquistado. Las claves están en que La ley de Lidia Poët combina lo mejor de una ficción policíaca, con su dosis de misterio, con una lucha enardecida por la justicia, en un doble sentido. La protagonista quiere formar parte del sistema judicial como abogada, pero para eso requiere que se le deje formar parte del Colegio de Abogados italiano, al que no le permiten acceder por ser mujer.

Esta motivadora historia está basada en la verdadera experiencia de la Lidia Poët real, una joven nacida en la región italiana de Piamonte, completó sus estudios en la Facultad de Leyes de la Universidad de Turín. Tras aquel logro, participó como ayudante en diferentes juicios y consiguió superar el examen para colaborar en casos de investigación forense. Sin embargo, cuando se presentó al examen del Colegio de Abogados, pese a conseguir un apoyo de 45/50 miembros, la posibilidad de convertirse en miembro de pleno derecho de una mujer levantó ampollas en el sistema judicial, llegando a truncar ese ingreso.

Tras toda una vida de activismo por los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren al acceso libre a todas las profesiones, desde estudiarlas a ejercerlas, sin necesidad de permisos especiales de sus maridos u otras consideraciones, Lidia Poët alcanzó el mayor logro de su carrera y su trayecto personal. La ley 1176 de 1919 permitió en Italia el acceso de las mujeres a determinados trabajos públicos. Tan solo un años después, ya con 65 años, Poët fue oficialmente inscrita en el Colegio de Abogados de Turín, venciendo al férreo control patriarcal de los oficios públicos en ese país.

