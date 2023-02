En lo que se refiere a producción internacional, claramente Netflix lleva la delantera en el streaming. En cada país en el que ha establecido sede, la compañía se ha tomado la molestia de valorar proyectos nacionales para su lanzamiento en su catálogo. Así, hemos llegado a tener un extraordinario listado de ficciones españolas que además se amplían en este año como demuestra la selección de las mejores películas españolas de Netflix de 2023 y las mejores series españolas de Netflix 2023. Pero no es el único país beneficiado, pues recientemente pudimos comprobar la cantidad de series turcas del catálogo de Netflix. Por eso no es de extrañar la apuesta de la plataforma por una nueva ficción, esta vez colombiana, titulada La primera vez, disponible desde el 15 de febrero.

La serie, dirigida por Dago García y Mateo Stivelberg, nos ofrece una historia de adolescentes que mezcla en 13 capítulos, romance y emoción. La primera vez nos remite a la Bogotá de 1976, cuando una joven se incorpora como estudiante a una nueva escuela e, inesperadamente, revoluciona el centro, tanto para profesores como compañeros, llevando a todos a ampliar su forma de pensar.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





La primera vez: sinopsis y reparto de la serie de Netflix ambientada y producida en Colombia

En plena década de los 70, La primera vez nos invita a descubrir la historia de amor de Eva y Camilo. Ella es una chica misteriosa, contestataria y de mente abierta, que es inscrita como la única mujer en un colegio de 600 hombres y él, un chico tímido y peculiar, sin experiencia sentimental que termina inevitablemente enamorado de esa primera mujer en su vida.

Mientras Camilo intenta, sin éxito, conquistar su corazón, Eva pone patas arriba el mundo de Colegio Distrital para varones José María Root, enseñándoles a sus compañeros de curso todo sobre el sexo, el amor, los placeres y la vida real. Pero Camilo descubre que Eva guarda un profundo y oscuro secreto, que podría separarlos para siempre y desde ese momento, tendrá que luchar para no perder la que podría ser su primera experiencia romántica… su primer y gran amor.

El reparto de La primera vez está liderado por Isa Garcia (Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales, S.W.A.T. Los hombres de Harrelson), Emmanuel Restrepo, Francisca Estevez Navas (Una joven prometedora), Sergio Palau, Julián Cerati (Pálpito), Brandon Figueredo (Noobees), Mateo García (Bumblebee), Cecilia Navia (Bolívar, Los hombres también lloran, Pablo Escobar, el patrón del mal), Verónica Orozco (A grito herido) y Santiago Alarcón (Los hombres también lloran, El Man es Germán).