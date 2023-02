Los niños y sus teléfonos hoy en día. Nunca los sueltan y siempre parecen estar enviando mensajes de texto a alguien. Una nueva serie británica de terror propone que los adolescentes son tan adictos a sus teléfonos que una aplicación puede controlar sus vidas si no tienen cuidado.

La chica se siente perseguida por la canción y, al entrar en su moderna casa, hace un frío que pela. No puede detener la música. La única forma de escapar es tirarse desde el tejado, lo que la mata. Seis meses después, en Bolton, un grupo de estudiantes celebra su último día de instituto. Rochelle Mason (Isis Hainsworth) está pensativa, pero su mejor amiga, Wren Davis (Amelia Clarkson), la saca de su depresión. Ashley (Natalie Blair), Noah (Harry Redding), Antony (Ellis Howard) y Taz (Ali Khan) se unen a ellas para celebrar el fin de curso en una colina cercana a un antiguo castillo.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Roch se va sola cuando ve a Wren y Noah besándose, y recibe un enlace de uno de sus compañeros de clase a una aplicación llamada Red Rose. La aplicación empieza haciéndole preguntas personales, como cómo se siente y si necesita ayuda.

Lo que descubre, mientras cuida de sus hermanas gemelas mientras su padre Vinny (Samuel Anderson) está en el trabajo, es que Red Rose puede concederle deseos. Cuando le ordena que escriba tres deseos en su espejo, uno de ellos es "Riqueza". Dado que su familia siempre está al límite económico, ella se sorprende cuando ve que la luz de su casa vuelve a parpadear, a pesar de que el contador le indicaba que estaba sin fondos.

A medida que Roch se vuelve más hosca con su situación ese verano, más arremete contra ella, especialmente contra Wren. Por ejemplo, le dice a la madre de Wren (Natalie Gavin) que Wren ha estado viendo a su padre Rick (Adam Nagaitis), del que está separada, y también deja fuera de juego a Wren y Noah delante de su grupo de amigos. En algunos casos, le exige que haga cosas como besar a Noah en una fiesta, pero en otros manipula los mensajes de texto que envía y recibe.

Netflix

'Red Rose': crítica de la serie de Netflix

Sin duda, Red Rose tiene un comienzo prometedor para destacar entre las series de Netflix; incluso toma la típica escena de "adolescentes de fiesta en el bosque" que hemos visto un millón de veces en los últimos años y la eleva, situando la fiesta en un paisaje ondulado cerca de unas ruinas. Decenas de adolescentes vestidos con uniformes escolares bailan y se emborrachan.

Los creadores Michael y Paul Clarkson captan hasta qué punto la vida de los adolescentes de hoy gira en torno a sus teléfonos y las redes sociales, hasta el punto de que nos creemos por completo que estos adolescentes están escuchando lo que esta aplicación aleatoria les dice que hagan. Sin embargo, ignorarlo no está exento de consecuencias y, como descubre Roch, incluso cuando le haces caso, puede humillarte de alguna manera.

Netflix

Dos conceptos que nos hacen preguntarnos: ¿Será la idea de "la aplicación amenaza a la gente y la vuelve loca" después de unos cuantos episodios, y qué está pasando en la vida de Roch que la hace tan melancólica para empezar? Sabemos que perdió a su madre Gloria (Ellie James) hace algún tiempo, y la aplicación le hace ver una vaga aparición de su madre cuando graba un vídeo en el bosque. También sabemos que los problemas económicos de su familia son un punto delicado, como vemos cuando lleva a sus hermanas a un banco de alimentos.

Lo que esperamos es que no sólo averigüemos cosas sobre la vida de Roch y el resto de sus amigos -que Wren vea a su distanciado padre tiene posibilidades especialmente intrigantes-, sino también que los amigos lleguen al fondo de quién está exactamente detrás de Red Rose y por qué la aplicación sabe tanto sobre las vidas de sus usuarios para que sea una gran serie de terror de Netflix.