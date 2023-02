Cualquier suscriptor de plataformas puede detectar la predilección de los diferentes proveedores por la producción de ficciones del género de acción. Este tipo de películas y series son garantías de éxito en sus catálogos, pues ofrecen entretenimiento dinámico lleno de cambios de ritmo y con secuencias extremas llenas de efectos especiales. ¿A quién no le va a gustar una buena persecución a la carrera, con tiros de por medio y momentos críticos a vida o muerte? Pues esta fórmula es la que quiere volver a repetir Netflix con su nueva serie, la ambiciosa FUBAR.

Con Nick Santora como showrunner, esta serie de ocho episodios abordará las dinámicas familiares mezclando humor y acción ya que no deja de ser una ficción de espías. Pero la carta de presentación de esta ficción tiene una apuesta clara, la de su protagonista. Arnold Schwarzenegger (Una historia de venganza, El último gran héroe) , hombre polifacético donde los haya, añade un nuevo título a su carrera como actor como estrella principal y productor ejecutivo.

FUBAR: todo sobre la primera serie de Arnold Schwarzenegger en Netflix

Como también promete otro de los estrenos de la plataforma, Back in Action, la nueva serie FUBAR promete ser una comedia de acción que rescatará las mejores aptitudes de Schwarzenegger combinadas con la vis cómica que demostró, especialmente en los 80 y 90, con películas como Vaya par de gemelos o Poli de guardería que, buenas o malas, son icónicas.

En FUBAR conocemos a Luke Brunner, un agente de la CIA al borde de la jubilación descubre un importante secreto familiar. Irónicamente, ha vivido toda su vida una mentira, puesto que su hija también es una agente de la CIA. Obligado a volver al campo para un último trabajo, tendrá que unir fuerzas con ella para resolver el caso. Entre tanto, disfrutaremos de unas dinámicas familiares algo disfuncionales y, por tanto, cómicas, mientras nos mantenemos en tensión con las tramas de espías y la acción a la que se ven arrastrados los personajes.

Junto a Schwarzenegger, completan el reparto Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris y Fabiana Udenio.

FUBAR (Netflix): fecha de estreno de Arnold Schwarzenegger su primera serie

La cita con Arnie está muy próxima en el calendario. Si la plataforma no modifica su planificación en los próximos meses, la serie FUBAR se incorporará al catálogo de Netflix el próximo jueves 25 de mayo. Con 75 años, Arnold Schwarzenegger podrá presumir, no solo de su gran estado de forma, sino también del valor de su carrera en el cine de acción, que todavía le permite disfrutar de algunas primeras veces como es el estreno de su primera serie.